Casares muestra en Santoña "el compromiso firme" del PSOE con el sector pesquero

SANTOÑA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha mostrado "el compromiso firme" de la formación con el sector pesquero de la comunidad autónoma, tras visitar en Santoña la empresa familiar Conservas Catalina y la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Puerto.

"Defender al sector pesquero es defender el empleo, la cohesión territorial y el patrimonio cultural de nuestra comunidad. Cantabria no se entiende sin su gente del mar", ha afirmado el líder de los socialistas cántabros, que ha destacado que el sector es un pilar "fundamental" para la economía regional y nacional.

Así, ha trasladado al presidente de los pescadores de Santoña, Miguel Fernández, el apoyo del PSOE y del Gobierno de España al sector y, "como muestra de ese compromiso", se ha referido al trabajo desarrollado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y de la Confederación Española de Pesca para atender las demandas del sector ante las dificultades para aplicar determinadas disposiciones de la normativa comunitaria.

De hecho, Casares ha resaltado que el ministro hace una "defensa acérrima" del sector pesquero y sus demandas y reivindicaciones en Bruselas, donde "está reuniendo apoyos" de otros estados miembro para flexibilizar el reglamento de control pesquero de cara a "adaptarlo mejor a la realidad de la flota, especialmente la artesanal, simplificar su aplicación y reforzar los objetivos de la política pesquera".

Y ha puesto en valor la posición del Gobierno central y de los socialistas ante las instituciones europeas "para mantener, como mínimo, el presupuesto actual para la Política Pesquera Común y la Política Agraria Común en el marco 2028-2034 frente a los recortes que propone el Partido Popular Europeo", ha dicho.

Posteriormente, el secretario general socialista ha visitado Conservas Catalina, donde ha conocido su proceso de producción artesanal de la anchoa del Cantábrico, y ha destacado que la empresa es "un ejemplo de la calidad del sector conservero de Cantabria".

A la visita también han asistido la secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero; el secretario de Pesca de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Nisio Luguera, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano, ha señalado el partido en nota de prensa.