Casares "no entiende" el rechazo del Gobierno cántabro a la senda de déficit: "Esto no va de los intereses del PP"

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha dicho que "no entiende" la posición del Ejecutivo regional (PP) tras votar este lunes en contra del objetivo de estabilidad propuesto por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, cuando éste implica "un margen fiscal de mayor gasto" para los próximos tres años.

Después de que las comunidades gobernadas por el PP rechazaran en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la meta de déficit autonómico sea del 0,1% del PIB en los ejercicios 2026, 2027 y 2028 como planea el Ministerio -lo que supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones-, Casares ha invitado al Gobierno autonómico a "pensar y repensar" su postura y le ha advertido que "esto no va de los intereses partidistas de un partido", sino que "va de pensar en Cantabria".

"Si pensamos en Cantabria, los números que ayer presentó el Ministerio de Hacienda son buenos", ha subrayado el socialista, que ha recalcado que "fundamentalmente el esfuerzo de reducción del déficit lo asume el Gobierno de España y damos margen fiscal a las comunidades autónomas, que podrán cerrar con un -0,1%".

En paralelo, ha remarcado que el Ejecutivo central ha trasladado a las autonomías que en 2026 van a recibir "las mayores entregas a cuenta de la historia", lo que en Cantabria se traduce en cerca de 2.700 millones de euros para el próximo ejercicio, un 8,3% más que en 2025.

Esto, según el delegado, es "en buena medida gracias a la buena marcha de la economía española, que nos está permitiendo recaudar más". Y ha destacado que las entregas a cuenta, unidas a la liquidación por el "buen comportamiento" de este año, "suponen unos ingresos extraordinarios para la comunidad autónoma".

"La mayor financiación autonómica de la historia de Cantabria, con esas entregas a cuenta récord, y más margen fiscal que permitirá invertir en servicios públicos, que creo que es una prioridad en la comunidad autónoma". "Sinceramente creo que el Gobierno de España está firmemente comprometido con Cantabria y no entiendo la posición del Gobierno regional", ha lamentado a preguntas de los medios por el CPFF en la visita que ha realizado este martes a la Cámara de Comercio.