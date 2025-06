Casares pide a Buruaga "afán constructivo" en la Conferencia de Presidentes

Defiende la propuesta de Sánchez para aumentar inversión en vivienda, acabar con la especulación y dotar de transparencia el mercado

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), acudir este viernes a la Conferencia de Presidentes en Barcelona con "afán constructivo" para llegar a "acuerdos por el bien" de la comunidad autónoma.

"Es tiempo de sumar, es tiempo de aportar, es tiempo de dialogar y es tiempo, sobre todo, de acordar por el bien de los hombres y mujeres de Cantabria", ha dicho Casares este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, y ha recordado a Buruaga que este viernes "no es la presidenta del PP de Cantabria, es la presidenta de los 600.000 cántabros".

Con motivo del cónclave entre el Gobierno del Estado y los Ejecutivos autonómicos, Casares ha defendido la propuesta de acuerdo remitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus homólogos regionales para aumentar la inversión en vivienda, acabar con la especulación y dotar de transparencia al mercado inmobiliario.

El líder de los socialistas cántabros ha señalado la importancia de la propuesta para actuar en materia de vivienda porque "es hoy el principal problema que tiene mucha gente" en toda España por las "dificultades" para acceder a un alquiler o comprar.

"Y la política tiene que dar respuestas a esto. No podemos permanecer callados, no podemos permanecer en silencio, no podemos permanecer como si no fuera una cosa pública sobre lo que hay que decidir", ha enfatizado Casares.

Por ello, ha defendido la propuesta planteada por Sánchez en una carta a los presidentes autonómicos y que contempla tres medidas concretas.

En concreto, propone triplicar la inversión en vivienda pública, pasando de 2.400 a 7.000 millones de euros, en un "compromiso compartido" del Estado y las Comunidades Autónomas; acabar con la "especulación" de esa vivienda pública blindando su carácter público; e introducir transparencia en el mercado inmobiliario, con datos públicos precisos, para que esa información no quede en manos de portales inmobiliarios o empresas privadas.

Sobre esta propuesta de Sánchez, Casares ha emplazado a Buruaga a apoyarla porque "es tiempo de invertir en vivienda pública, acabar con la especulación de la vivienda y de meter transparencia en el mercado de la vivienda". "Solo así podremos empezar a poner más soluciones para el principal problema que tienen los hombres y mujeres de Cantabria", ha dicho.

En su comparecencia ante los medios, el secretario general del PSOE cántabro también ha valorado la celebración del cónclave en Barcelona, lo que ha considerado "un paso más de la normalización política que vive este país gracias al Gobierno de España, gracias a las políticas de Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez y Salvador Illa serán los anfitriones de esta Conferencia de Presidentes. Es un paso inédito en democracia frente a todos los años que vivimos con los gobiernos del PP en la mayor etapa de inestabilidad política de nuestra democracia", ha considerado.

También ha destacado que Sánchez esté convocando de forma periódica las conferencias de presidentes en una "vuelta a la institucionalidad" que "no ocurría con el PP", lo que también evidencia que el PSOE defiende que es el "mejor foro" para que Comunidades Autónomas y Gobierno "hablen, dialoguen y, sobre todo, lleguen a acuerdos por el bien de este país".

"Hay muchas cosas en juego para que los presidentes del PP y de todas las Comunidades Autónomas entiendan la importancia de la cita de mañana", ha añadido.