Casares pide a la población de Liébana que siga las indicaciones oficiales y hace un llamamiento "a la calma"

Solicita a los ciudadanos que no se hagan eco de bulos sobre los incendios forestales al igual que ha hecho la consejera Urrutia

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha pedido a la población de la comarca de Liébana que siga todas las recomendaciones e indicaciones de organismos oficiales y ha hecho un llamamiento a la calma "ante informaciones falsas y bulos".

Al igual que ha hecho la consejera de Presidencia del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha negado la existencia de convocatorias de voluntarios para "crear patrullas ciudadanas para sofocar el fuego" de los incendios forestales en Picos de Europa.

"No se ha hecho ningún llamamiento, son informaciones falsas, por eso pedimos a la ciudadanía no acudir a los focos de incendio y dejar trabajar a los efectivos desplegados que están trabajando intensamente en las labores de extinción", ha afirmado.

Casares también ha señalado que "entendemos y compartimos la preocupación de los vecinos de Liébana", pero ha insistido en que "sigan únicamente las indicaciones e informaciones oficiales que se trasmiten a través del Gobierno de Cantabria, de la Guardia Civil, de la Aemet o de los servicios de Protección Civil y el 112, entre otros organismos".

"Lo más importante ahora es mantener la prudencia y la responsabilidad siguiendo todas las recomendaciones", ha dicho y ha aseverado que ahora "no son necesarios voluntarios sino dejar trabajar a los bomberos forestales, los servicios de Protección Civil y Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terreno".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo cántabro ha solicitado al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) disponer en la comunidad autónoma de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "solicitud que ha contado con la autorización también de esta Delegación del Gobierno y tenemos que esperar a su llegada para ayudar en las labores de prevención y extinción".

En este sentido, ha destacado "la cooperación y coordinación que estamos manteniendo en todo momento entre el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno a través del CECOP", tras la declaración de situación de emergencia de nivel 2 ante la proximidad y evolución del incendio en Portilla de la Reina, en León, y su penetración en Cantabria de "forma leve", a través de los puertos de Salvorón, en el municipio de Camaleño.

"En estos momentos y ante estas situaciones de emergencia la única política que vale es el trabajo compartido, la coordinación y la lealtad institucional para proteger a la ciudadanía, nuestros entornos naturales y el medio ambiente", ha sostenido Casares.

AMPLIO DISPOSITIVO DE LA GUARDIA CIVIL

Por otra parte, ha destacado el "amplio despliegue" de la Guardia Civil en el contexto de la incidencia de incendios forestales y ha hecho hincapié en el reforzamiento de la presencia de agentes en la comarca de Liébana, especialmente en los municipios de Vega de Liébana y Camaleño, con la incorporación y actuación de Unidades de Seguridad Ciudadana, de la Agrupación de Tráfico, del GREIM y del SEPRONA.

"El GREIM ha llevado a cabo en la mañana de hoy un reconocimiento de la zona superior de teleférico de Fuente Dé para determinar la existencia de personas que precisaran ser auxiladas, verificando la no presencia de personas en el lugar, lo cual demuestra también ese compromiso ciudadano ante estas emergencias, donde sí se ha seguido las indicaciones de no transitar por la zona de Picos de Europa", ha informado Casares.

Asimismo, también ha destacado que el GREIM ha realizado igualmente un reconocimiento de la zona del Puerto de Salvorón.

De la misma forma, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha cortado el tráfico entre las 16.30 y 17.30 horas en el tramo de la N-621 que recorre el desfiladero para el acompañamiento de efectivos de extinción de incendios hasta el interior de la comarca de Liébana.

También una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con base en Santander, se ha desplazado hasta San Vicente de la Barquera como medida preparatoria de un eventual apoyo a medios aéreos de extinción si fuera necesario.

Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno ha destacado que la Guardia Civil de Cantabria viene prestando otros servicios como el aseguramiento del acceso a la provincia de León desde la N-621, además de apoyo en la demarcación territorial de Palencia con efectivos de la USECIC.

Además, la Guardia Civil está presente en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido por el Gobierno de Cantabria y mantiene activa la atención ciudadana en este contexto a través de la central COS 062.

"Una vez más la Guardia Civil demuestra que está siempre allí donde la ciudadanía le necesita, desplegando todos los servicios para proteger a la ciudadanía, preservar la seguridad ciudadana y garantizar todos los medios a su alcance para ayudar en la emergencia", ha recalcado el delegado del Gobierno.

Por último, ha reiterado el llamamiento "a la calma, a la prudencia y a la responsabilidad siguiendo todas las indicaciones e informaciones de organismos oficiales".