Casares pide recuperar la "convivencia" en el nuevo curso político y tiende la mano a Buruaga

Cree que el PP ha "perdidos dos años de legislatura" AMPUERO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha pedido recuperar la "convivencia" en el nuevo curso político tenga un "clima respirable y saludable" y ha tendido la mano de su partido y del Gobierno de España a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), para mejorar la vida de los ciudadanos tras "haber perdido dos años de legislatura".

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en el santuario de la Bien Aparecida, en Hoz de Marrón (Ampuero), donde ha asistido a la festividad de la patrona de la comunidad autónoma.

Casares ha señalado que desde el PSOE se va a trabajar en este nuevo curso político para que "las prioridades de los hombres y mujeres de esta tierra estén en la agenda política" y las ha dividido en cuatro ejes: mejorar los servicios públicos, el empleo, la vivienda y la convivencia social.

El delegado y líder de los socialistas cántabros ha destacado que hay que trabajar para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas sociales; y para que "los hombres y mujeres de esta tierra tengan más empleo".

En cuanto a la vivienda, Casares ha enfatizado que es "la urgencia que hoy tienen muchas familias y muchos jóvenes" y ha emplazado al Gobierno de Cantabria del PP a trabajar junto al Ejecutivo nacional y en políticas que "tripliquen" la inversión pública en vivienda, así como fijar la jornada laboral en 37 horas y media semanales.

En este punto, ha puesto en valor la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar del mercado a casi 1.000 viviendas turistas ilegales en la comunidad y su puesta a disposición de "quienes más lo necesitan".

Asimismo, el secretario general del PSOE ha apelado por "garantizar la convivencia" social en este nuevo curso político, para lo que ha pedido "bajar el ruido para que el clima político de Cantabria sea respirable y saludable".

A todo ello, ha dicho, está dispuesto a contribuir tanto el PSOE como el Gobierno de España. "El PP y la presidenta Buruaga tienen que saber que, si están dispuestos, vamos a trabajar por mejorar la vida de los cántabros", ha apostillado.

PIDE A BURUAGA QUE "RECTIFIQUE" SU 'NO' A LA QUITA DE LA DEUDA

Para ello, ha reivindicado que Cantabria va a recibir del Estado "la mayor financiación de la historia" a lo que sumará la quita de la deuda, con 809 millones de euros que se pondrán destinar a mejorar servicios públicos.

Sobre el rechazo de Buruaga a esta última medida, Casares ha lamentado que "está actuando más como presidenta del PP que de Cantabria" y "votando en contra de los intereses de la comunidad", y ha vuelto a pedir a la presidenta que "rectifique".