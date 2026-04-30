Casares pide tranquilidad: "Es evidente que hay 'okupación', pero no es algo generalizado"

Vivienda del Gobierno okupada en Orejo - EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha lanzado una mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante la ocupación ilegal de viviendas, porque aunque "existe", no se algo "generalizado".

"Es evidente que hay casos de 'okupación' de viviendas, pero no es algo generalizado como nos quiere hacer muchas veces ver el Partido Popular o la extrema derecha, tratando de meter miedo a la ciudadanía de Cantabria y a veces incluso buscando negocio detrás de las 'okupaciones'".

El también secretario general el PSOE regional ha respondido así este jueves a preguntas de los periodistas sobre posibles nuevos casos de ocupaciones ilegales de pisos, a los que ha indicado que no tienen constancia de ninguno tras el conocido la semana pasada en uno de Orejo, en Marina de Cudeyo, propiedad del Gobierno de Cantabria y destinado a alquiler asequible.

Sobre este supuesto, ha precisado que no es una vivienda 'okupada' y no ha habido por tanto tampoco allanamiento de morada, ya que todavía no había nadie viviendo en ella.

Y en todo caso, Casares ha defendido la versión del alcalde del municipio, Pedro Pérez Ferradas, también del PSOE, tras las críticas de "inacción" del consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media (PP).

El regidor argumentó que la vivienda --habilitada como tal junto a otras dos más en bajos comerciales de la urbanización que llevaban años cerrados-- había sido 'okupada' el lunes de la semana pasada, por lo que cuando trascendieron los hechos, el jueves, había transcurrido el plazo legal para proceder a un desalojo forzoso.

Así, solo se podía denunciar, paso que dio el viernes el Ejecutivo, propietario del piso que al igual que los otros estaban listos para sortear entre el centenar de solicitudes recibidas y que según Media se hará de forma conjunta, tal y como estaba previsto, haya sido desalojado o no.

SALTARSE LA LEY A LA TORERA

"Los recursos y la Administración de Justicia actuarán, pero lo que no podemos es saltarnos a la torera la ley, como pretendía el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria", ha indicado Casares sobre la vivienda de Orejo, en la que ha resaltado que hay una menor junto a una pareja joven.

El delegado aboga por ser "muy cuidadosos" desde las administraciones públicas y considera que en este caso la Guardia Civil hizo un "extraordinario" trabajo en coordinación con la Policía Local y "cumpliendo la ley". "Desde luego, no van a encontrar a esta Administración saltándose la ley y vamos a ser muy respetuosos", ha garantizado.

Con todo, el representante del Estado en Cantabria ha afirmado que esta es "una región segura en todos los sentidos" aunque "puede haber algunos hechos puntuales" de ocupaciones ilegales "en algunas viviendas".