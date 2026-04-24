Casares sobre el plan 'antiguerra' del Gobierno cántabro: "Es un batiburrillo de medidas que ya existían"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, considera que el plan aprobado el jueves por el Ejecutivo regional (PP) para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio solo es un "batiburrillo de medidas que ya estaban contempladas en los presupuestos de la comunidad o que incluso ya estaban en vigor".

"¡Qué oportunidad perdida después de dos meses mareando la perdiz", ha lamentado Casares en declaraciones a la prensa, en las que ha opinado que lo que ha hecho el Gobierno del PP es un plan "sin ambición, sin futuro, sin medidas concretas reales nuevas".

A su juicio, el PP, motivado por las "críticas" y la "reivindicación" del PSOE, ha tratado "aprisa y corriendo" de "envolver algo en un paquete, pero en el que no hay nada nuevo".

Como ejemplo de lo que argumenta, Casares ha censurado que en este plan se incluya el 15% de subida de la Renta Social Básica cuando ya lleva en vigor desde 2022 o los descuentos en el transporte público para jóvenes, medidas que "ya estaban" y que, por ello, "no son nuevas".

Por ello, los socialistas han "exigido" al Gobierno regional que apruebe un plan "real, ambicioso" y que sirva para ayudar a las familias y empresas cántabras ante los efectos de la Guerra Oriente Medio.

Entre las medidas que le ha planteado el PSOE, figuran, por ejemplo, una deducción de 100 euros en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o ayudas para ganaderos, agricultores o transportistas para paliar el incremento del precio de los combustibles.

Frente al plan aprobado en Cantabria, con 34 medidas cuantificadas en 48 millones, Casares ha reivindicado el del Ejecutivo central (PSOE-Sumar), que prevé movilizar 5.000 millones y que "sí tiene medidas nuevas".

Casares ha realizado estas declaraciones motu proprio tras haber mantenido una reunión en la sede del partido con el eurodiputado socialista Jonás Fernández para analizar el impacto de los fondos europeos en Cantabria.