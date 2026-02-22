Casares (PSOE) evita confirmar su candidatura a las primarias pero reitera su "compromiso total" con Cantabria

Archivo - El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, posa para Europa Press, en la sede del PSOE de Cantabria. Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha evitado confirmar su presentación a las primarias del partido para elegir el candidato de las elecciones autonómicas de 2027, pero ha reiterado su "compromiso total" con Cantabria y que "estoy trabajando desde ya para que el PSOE tenga el mejor resultado posible".

Así lo ha afirmado este domingo en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), en la que ha puesto en manos de los militantes la elección del candidato a la Presidencia de Cantabria.

En esta línea, ha considerado que "todavía es muy pronto para aventurar resultados electorales", en relación a las declaraciones de la portavoz del partido a nivel autonómico, Ainoa Quiñones, que esta semana ha señalado que la formación socialista espera duplicar los resultados obtenidos en 2023.

"Nosotros siempre salimos a tener el mejor resultado posible, a ganar las elecciones", ha señalado, al opinar que "hay mucha gente cansada de las actuales políticas del Partido Popular" y que la ciudadanía "quiere votar a un partido que le dé respuestas a sus problemas, que le genere ilusión. Y, sinceramente, creo que el Partido Socialista lo está consiguiendo".

AL PP "LE PUEDE LA SOBERBIA" PARA NEGOCIAR PRESUPUESTOS

Por otro lado, Casares ha argumentado que el Gobierno de Cantabria (PP) no ha sacado adelante los Presupuestos de 2026 y ha prorrogado los del año anterior porque al PP "le puede la soberbia" y es "incapaz" de llegar a acuerdos con otros partidos "por el bien de Cantabria".

En referencia a la falta de un pacto presupuestario, ha criticado "la gran mentira" del PP cuando "amenazaba" a los alcaldes del PRC con que "sin presupuestos se paraliza Cantabria y ahora que no los hay y se han prorrogado los anteriores dicen que en realidad no se paraliza nada, que todo sigue adelante", por lo que ha censurado que el Ejecutivo dice "lo uno y lo contrario todo el tiempo".

Sobre los regionalistas, ha afirmado que los condicionantes para apoyar las Cuentas eran "muy menores" y ha responsabilizado al PP, que "no ha cumplido" con los pactos presupuestarios anteriores y "tampoco" con algunos de sus "propios" alcaldes.

En esta línea, ha insistido en que el PSOE está "en las antípodas" de la propuesta 'popular' porque el PSOE "no puede aprobar" unos Presupuestos que "privatizan" la sanidad al destinar millones de euros a Santa Clotilde; que "chantajean" a los docentes para aprobarlos; o que pretenden construir un puente entre Suances y Requejada, "que antes iba a costar 30 millones de euros y ahora dicen que va a costar más de ciento y pico".

Además, ha asegurado que el PP y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "son un peligro" para la sanidad pública de Cantabria y "ya no están en condiciones de garantizarla".

Para él, "lo han demostrado en dos momentos vitales", tanto cuando Buruaga fue vicepresidenta regional y consejera de Sanidad, que "privatizaron todos los servicios no clínicos del Hospital Valdecilla y los hipotecaron entonces por 20 años y más de 900 millones de euros" y ahora con este convenio singular, que "por la puerta de atrás, sin publicidad, van a entregar 256 millones de euros a un hospital privado".

Asimismo, ha lamentado que "uno de los objetivos del convenio es fortalecer la estructura privada" de este centro hospitalario. "No disimulan, les da igual; van a privatizar la salud con el dinero de los cántabros y en esto el Partido Socialista no está de acuerdo y vamos a combatir con todos los medios", ha recalcado.

En esta materia, el socialista también ha opinado sobre una compañera de filas, la diputada regional Eva Salmón, trabajadora de Santa Clotilde, de quien se ha desmarcado porque "tiene intereses contrapuestos".

Por ello, en su caso, Casares lo tendría "claro" porque "siempre estoy con los cántabros y con la salud pública de Cantabria" y no "con los intereses privados de un hospital".