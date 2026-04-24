Casares, "seguro" de que el Gobierno de Cantabria acabará acogiéndose al Plan Estatal de Vivienda aunque lo critique

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, Pedro Casares, se ha mostrado este viernes "seguro" de que el Ejecutivo regional (PP) "acabará acogiéndose" al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aunque lo "esté criticando".

Y es que a juicio de Casares se trata de un "buen plan para Cantabria" que prevé una inversión en vivienda de 133 millones --98 más que el anterior--, una cantidad a aportar entre el Gobierno central y el autonómico.

De esta cuantía, 80 millones vendrían aportados desde el Estado, lo que supone, según Casares, "la mayor inversión en vivienda por parte del Gobierno de España".

Casares ha "retado" a la presidenta de Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, "a decir claramente si se va a acoger o no al plan estatal".

"Yo lo tendría claro si pienso en los intereses de Cantabria: diría sí, además con alegría y pensando en tanta gente que hoy no tiene acceso a la vivienda. Es un drama", ha aseverado el socialista.

Además, ha acusado a la presidenta autonómica de "mentir y tratar de confundir y manipular" en sus críticas al plan estatal cuando habla de la aportación del Gobierno central y del autonómico al mismo.

Casares ha afirmado que "es mentira" que el Gobierno de España vaya a aportar menos fondos. Sí ha señalado que lo que se hace en este plan es "incrementar la corresponsabilidad de la comunidad autónoma", al aumentar del 30 al 40% la parte que debe aportar Cantabria y rebaja del 70% al 60% el porcentaje que aporta el Estado, sin que ello suponga menos fondos en términos globales.

También ha instado al Gobierno regional a aclarar qué es lo que critica exactamente del mismo. "¿Le parece mal al PP que pasemos de 250 a 300 euros en la ayuda del alquiler para jóvenes? ¿Le parece mal que el Gobierno de España de 15.000 euros a los jóvenes que se quieran comprar una vivienda en el entorno rural de Cantabria o que de 20.000 euros para hacer reformas de rehabilitación energética en las viviendas, o 50.000 para rehabilitar viviendas en cascos históricos?", ha preguntado.

Casares considera que el PP critica las políticas de vivienda del Gobierno de España porque "no tiene política de vivienda para Cantabria".

Según ha indicado el socialista, la política del Ejecutivo central apuesta por construir más vivienda pública; por la rehabilitación de la ya existente y por poner en el mercado viviendas vacías y por apoyar a colectivos vulnerables o a territorios con "graves riesgos de despoblación".

"Eso es el plan estatal de vivienda y por tanto le pido al PP de Cantabria que rectifique porque es un buen plan para Cantabria", ha reclamado.

Además, ha defendido que el plan estatal servirá también para financiar "muchas de esas viviendas sociales que Buruaga anuncia por toda Cantabria".

Y ha censurado que el PP trate de "mezclar temas", más concretamente el plan estatal de vivienda y la ley estatal de vivienda.

Respecto a la ley, ha defendido que en las comunidades autónomas en las que se están declarando zonas tensionadas --no en el caso de Cantabria por la oposición del Gobierno regional y pese a que ayuntamientos como Comillas o Castro Urdiales así lo han pedido-- se está reduciendo el precio de los alquileres.

Casares ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse en la sede del partido con el eurodiputado socialista Jonás Fernández para analizar el impacto de los fondos europeos en Cantabria.

EL GOBIERNO DE CANTABRIA: NI SÍ, NI NO

Por estas palabras de Casares ha sido preguntado minutos después el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha replicado que "nadie" en el Gobierno regional ha dicho que Cantabria "vaya a adherirse o no".

"Vamos a analizar todas las medidas que contiene el plan de vivienda y vamos a ver si estamos de acuerdo con ellas", ha dicho Media, que ha indicado que, cuando haya conferencia sectorial de vivienda, el Gobierno regional dirá lo que piensa.

Sí ha insistido en algunas de las críticas ya vertidas por Buruaga respecto al plan estatal, como es el incremento del porcentaje de lo que debe aportar la comunidad, que pasa del 30 al 40%, y la reducción del que corresponde al Estado (del 70 al 60%).

"Son muy socialistas e intentan potenciar mucho la vivienda, pero poniendo menos dinero que los demás", ha ironizado Media, que, sin embargo, ha aclarado que Cantabria "no se va a apartar de pagar ese 40% o mucho más".

Además, ha indicado que, del anterior plan, el Ejecutivo regional acabó aportando un 55%, más de lo que le tocaba, frente a un 45% del Estado, cuando le correspondía el 70%.

Media tampoco ve razonable que la comunidad haya tenido que conocer los detalles del plan a la vez que los medios de comunicación.

El consejero cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, deberían de "tener un poco de respeto para aquellos que pagamos y que tenemos todas las competencias en materia de vivienda" y deben dejar "todas las imposiciones ideológicas que quiere hacer".

En cuanto a la ley de vivienda, Media ha asegurado que Cantabria está cumpliéndola "a rajatabla" y, respecto a la declaración de zonas tensionadas, ha indicado que es una "opción" que da la norma pero que el actual Gobierno autonómico "no va a hacer ni ahora ni nunca mientras esté" porque, a su juicio, supone "perjudicar" a los ciudadanos.