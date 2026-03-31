Casares ve "inadmisible" la bajada del precio de la leche y exige al Gobierno de Cantabria más inspectores

Archivo - Varias vacas lecheras, de la raza bovina frisona, comen pienso y cereales. Archivo - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha calificado de "inadmisible" la bajada del precio de la leche en origen en más de 5 céntimos el litro por parte de las industrias a los ganaderos y ha exigido al Ejecutivo autonómico (PP) que cumpla con la Ley de Cadena Alimentaria y ponga más inspectores, al tiempo que ha invitado al sector a denunciar anónimamente al amparo de dicha norma.

Y es que Casares no ve al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "apoyar" a los ganaderos, ni "reivindicar" ante la industria láctea, ni "cumplir" dicha Ley, aprobada por el Gobierno de España (PSOE-Sumar).

Frente a ello, el líder socialista en la comunidad ha mostrado "todo el apoyo" de su formación política al sector primario de Cantabria, en unas reivindicaciones que considera "justas" en un momento "difícil" para ellos.

Casares no ve "justificado" el motivo por el que las industrias agroalimentarias han decidido bajar los precios de la leche y les ha pedido que entendimiento con las "necesidades" de un sector que ha tildado de "estratégico" para la región.

En este sentido, cree que "es el momento de apostar por un sector ganadero fuerte" y que aporte "autonomía estratégica" al alimentario, el cual "es clave y más en tiempos de incertidumbre", ha argumentado.

Así lo ha afirmado este martes, a preguntas de los periodistas, durante sus declaraciones sobre el paquete de medidas para afrontar la guerra de Oriente Medio, donde ha opinado sobre la manifestación de este lunes frente a la Fábrica Leche Celta en Meruelo, organizada por los sindicatos agrarios UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con las cooperativas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA.