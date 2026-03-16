Casares ve al PSOE como la alternativa, Vox celebra su "consolidación" y PRC cree que "hay un rechazo al bloqueo"

Infografía con los resultados de las elecciones en Castilla y León celebradas el 15 de marzo de 2026. - Europa Press

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ve al Partido Socialista como "la única alternativa real a la pinza del PP y Vox para gobernar Castilla y León", tras las elecciones celebradas este domingo en dicha comunidad autónoma; la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, celebra la "consolidación" de su partido en la región; y la candidata a las elecciones de 2027 por el PRC, Paula Fernández, cree que en el resultado del 15M "hay un rechazo a la ineficacia y al bloqueo político".

Por parte del PP, la presidenta de Cantabria y del partido, María José Sáenz de Buruaga, ha celebrado que "el PP es la opción preferida por los españoles elección tras elección, frente al PSOE de Sánchez, que pierde todas", ha remarcado.

Los líderes de los partidos cántabros se han pronunciado así tras unas elecciones en las que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en 2.268 de las 3.496 secciones censales, lo que representa el 64,9% del total, mientras que el PSOE se ha impuesto en 1.012 secciones, el 28,9% del mapa electoral de la comunidad y Vox ha encabezado el voto en 81 secciones censales.

Así, el PP ha obtenido 33 escaños (dos más que en los anteriores comicios), el PSOE 30 (dos más) y Vox 14 (uno más), mientras que UPL ha mantenidos los tres que tenía.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pedro Casares ha asegurado que el Partido Socialista "se consolida como la única alternativa real a la pinza del PP y Vox para gobernar Castilla y León" y cree que los resultados "demuestran la necesidad de concentrar el voto progresista en torno al PSOE".

En esta línea, ha celebrado el crecimiento en votos y la suma de dos nuevos escaños de los socialistas castellanos y leoneses, en la que, para él, es "una tierra de tradición conservadora, en la que hemos demostrado que somos la esperanza para los trabajadores y trabajadoras de este país".

Según Casares, esta mejora de los resultados demuestra que "la ciudadanía confía en nuestras políticas y que una parte importante de los castellanos y leoneses creen que el proyecto cercano, creíble, con propuestas políticas claras, que lidera Carlos Martínez es lo que necesita Castilla y León".

Por su lado, Leticia Díaz ha celebrado "la consolidación" del proyecto de Vox, el cual "no solo resiste los ataques de la izquierda y las llamadas del PP al voto útil, sino que sigue siendo la única herramienta útil para frenar las nefastas políticas de la izquierda y condicionar el rumbo de los gobiernos del PP".

Para Díaz, "no hay alternativa sin Vox. El PP debe decidir si prefiere mirar a su izquierda o respetar la voluntad de miles de castellanos y leoneses que quieren políticas valientes". Además, ha opinado que el PSOE, "a pesar de su aparato de propaganda, sigue sin ser una alternativa real en el corazón de España. Los ciudadanos castigan la traición y el abandono de las zonas rurales".

También, ha valorado la "resistencia" de su partido ante Se Acabó la Fiesta, ya que piensa que el votante "reconoce en Vox una estructura sólida y un programa nacional coherente". "En Castilla y León, como en Cantabria, Vox ha venido para asegurar que el cambio sea real, no un simple relevo de sillones", ha concluido.

Por su parte, Paula Fernández ha señalado que los resultados de Castilla y León "refuerzan la necesidad de que Cantabria cuente con un partido regionalista fuerte, eficaz y defensor de la Constitución como garantía de un Gobierno estable para el bienestar y el progreso de su ciudadanía".

Asimismo, la regionalista ha afirmado que "los ciudadanos no quieren políticas extremistas de enfrentamiento" y que "hay un rechazo a la ineficacia y al bloqueo político".

Por último, Fernández, que recientemente ha acordado con el Gobierno de Cantabria (PP) el proyecto presupuestario para 2026, ha argumentado que "lo importante es gobernar y hacerlo bien y honestamente".

Mientras tanto, en una publicación en sus redes sociales, Sáenz de Buruaga ha apuntado que el líder 'popular' en Castilla y León y candidato a la reelección como presidente en esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha conseguido "su mejor resultado histórico en las elecciones en Castilla y León. Logra más votos y frena el ascenso de Vox. ¡Enhorabuena!".

