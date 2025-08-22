Casares ve la Semana de la Movilidad como una "oportunidad para poner en valor buenas prácticas municipales"

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra en todo el continente del 16 al 22 de septiembre, es "una buena oportunidad para impulsar y desarrollar iniciativas con las que tomar conciencia de la importancia de avanzar en un desarrollo de la sociedad más sostenible".

Así, en un comunicado, ha animado a los ayuntamientos a participar en la iniciativa ya que ha subrayado que el "impulso" del Gobierno central para avanzar en movilidad sostenible "debe ir acompañado también de un impulso de otras administraciones".

Entre las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esa dirección, ha citado la gratuidad de la red ferroviaria de Cercanías en Cantabria hasta que se cuente con el nuevo material rodante, los descuentos en el transporte público en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, o el programa Verano Joven con descuentos para que los jóvenes entre 18 y 30 viajen en tren y autobús.

Casares ha destacado que "la movilidad es un factor determinante para avanzar en un desarrollo más sostenible de Cantabria, que pasa por un impulso del transporte público, de los carriles bici y de las sendas peatonales, y por tanto todas aquellas iniciativas que desarrollen los ayuntamientos son un paso más para avanzar".

PREMIOS

Como ya hizo ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el delegado del Gobierno ha invitado a los ayuntamientos cántabros que desarrollen iniciativas en este sentido a inscribirse en los premios convocados por la Comisión Europea, que reconocen el esfuerzo por concienciar sobre una movilidad urbana sostenible.

La inscripción ya está abierta y disponible en www.mobilityweek.eu, y se cerrará con el comienzo de la campaña el mismo día 16 de septiembre.

Este año, el tema elegido en esta Semana Europea es 'Movilidad para todas las personas', con la que se pretende poner el foco en la importancia de que toda la ciudadanía pueda contar con un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible, con independencia de los ingresos, la ubicación, el género o las capacidades.