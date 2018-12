Los casos judicializados y la situación de Podemos impregnan el debate de presupuestos

Actualizado 20/12/2018 18:00:10 CET

SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición no han dejado pasar el debate final de los presupuestos de Cantabria de 2019 para volver a sacar a colación casos judicializados que afectan al bipartito PRC-PSOE, como el de las irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud a raíz de la denuncia de la Fiscalía; o los sobresueldos en la empresa pública Sogiese, en el que el consejero socialista Juan José Sota ha declarado como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La situación del grupo parlamentario de Podemos también ha salido a relucir en el debate, en el que se ha dado la paradoja de que el diputado José Ramón Blanco, ha salido a la tribuna a defender parte de las enmiendas parciales de la formación morada, pese a haber estado ausente de la Cámara durante toda la tramitación presupuestaria tras ser acusado de acoso laboral por tres compañeras, entre ellas la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Ordóñez.

Mientras que Ordóñez, que es quien ha llevado el peso del trabajo durante la tramitación de los presupuestos, no ha acudido al Pleno tras denegarle ayer la Mesa el voto telemático, y esta mañana ha registrado la baja médica. La diputada cumplió así lo que ya anunció el lunes cuando Blanco, después de dos meses ausente, regresó al hemiciclo, al avisar que no estaba dispuesta a sentarse junto a un "acosador".

Los principales reproches a Podemos han venido de los grupos que sustentan al Gobierno. Por el PSOE, Silvia Abascal ha recriminado al partido morado su "incomparecencia" en el trámite presupuestario por el bajo número de enmiendas presentadas, y le ha acusado de "instalarse en el 'Apocalypse now' y en las trincheras sin más objetivo que atacar sin orden ni concierto".

Por el PRC, Pedro Hernando se ha sumado a la crítica sobre las enmiendas parciales y ha señalado que Podemos debería preguntarse "si su actitud en la negociación del presupuesto responde a los criterios de sus votantes y a los criterios de credibilidad de un partido serio". Por su parte, Rubén Gómez de Ciudadanos ha criticado la pretensión de Podemos de "repartirse la dirección de la Oficina Anticorrupción".

Mientras tanto, Podemos ha sacado a colación la denuncia de la Fiscalía por irregularidades en el SCS; la "imputación" de Sota, que "ocultó este extremo a su socio externo -Ciudadanos-, durante la negociación" del acuerdo de presupuestos; y los "sobresueldos ilegales" en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), a los que también ha aludido el exdiputado de Cs Juan Ramón Carrancio, quien ha afirmado en relación a esos casos que "los principios de Ciudadanos siempre han resultado muy elásticos".

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha acusado a Ciudadanos de "hacer un papelón" y afirmado que este Gobierno "no tiene palabra, y no le importa ni la corrupción ni la regeneración democrática". Al respecto, ha recordado que en el acuerdo de investidura de Revilla, PRC y Podemos pactaron que "no hubiera imputados ni en el Gobierno ni en el Parlamento, y por eso Marcano tuvo que salir", ha apostillado.

PRESUPUESTO "REALISTA Y RESPONSABLE"

El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha abierto el debate con una intervención en la que ha vuelto a reiterar que el presupuesto de Cantabria para 2019, el último de la legislatura, que asciende a 2.850 millones de euros y crece un 4,47% (122 millones), "avanza en lo social, revierte los recortes de la anterior legislatura y contiene medidas para que Cantabria crezca de forma sólida y cree empleo de calidad".

Unas cuentas que destinan el 80% del gasto, en total 1.843 millones, a sanidad, servicios sociales, educación, cultura, vivienda y fomento del empleo, un 2,86% más que este año. "La apuesta por lo social es la marca de este gobierno", ha asegurado Sota, quien ha destacado que Cantabria es "una de las regiones con más calidad de vida y menos desigualdad social".

El consejero socialista ha reiterado que los presupuestos son también "realistas" en los ingresos y "responsables" porque están alineados con los compromisos de estabilidad. Así, ha señalado que las cuentas se basan en "los datos más recientes que plantean para Cantabria un crecimiento por encima de la media de España"; en la ejecución real de los ingresos en el presupuesto del año en curso, que según ha dicho está en el 86%; y en los datos "ciertos" del sistema de financiación autonómica, del que procede el 80% de los ingresos.

La regla de gasto es del 2,7% y la previsión de crecimiento que el Gobierno PRC-PSOE ha tomado como referencia es del 2,3%. Las cuentas de 2019 están elaboradas con un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, el aprobado por el Gobierno del PP en julio de 2017, lo que según Sota, ha obligado a un "ajuste estructural" de 42 millones (equivalente a las tres décimas de diferencia respecto al 0,4% de 2018).

Sota ha defendido que la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y que se ha topado en el Congreso con la "obstrucción de la mayoría impuesta por el PP y Ciudadanos", permitiría a Cantabria disponer de "28 millones de euros adicionales" al relajar el objetivo de déficit al 0,3% (una décima menos que en 2018).

En todo caso, ha destacado que el informe de la Autoridad Independiente Fiscal (Airef) sobre el presupuesto de Cantabria para 2019 ve "factible" que Cantabria alcance el 0,1% del PIB, "aunque sin holguras".

ACUERDO CON CIUDADANOS

El portavoz de Ciudadanos ha destacado que gracias al acuerdo de la formación naranja con el Gobierno PRC-PSOE, con rebajas fiscales por importe de 40 millones de euros, el presupuesto de 2019 va a ser "el único de toda la legislatura y el primero en muchos años" que supondrá una bajada efectiva de impuestos para "aliviar el bolsillo de las clases medias y trabajadoras".

De hecho, ha asegurado que salvo el presupuesto de 2017, pactado también con Cs, todos los demás llevaron consigo subidas de impuestos, y ha destacado que por primera vez el impuesto de sucesiones se elimina totalmente para los familiares directos.

Sin embargo, el PP ha acusado a Cs de haber mostrado un "sometimiento absolutamente ciego", hasta el punto de no ver que "no hay bajada de impuestos" en 2019 en el Presupuesto. "Es terrible que usted no vea eso", ha dicho el diputado del PP Luis Carlos Albalá a Rubén Gómez.

Previamente, la exconsejera 'popular' de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, ha afirmado que al Gobierno "le ha dado igual pactar con unos y otros aunque las medidas sean contrapuestas", y ha puesto como ejemplo que se suprima el impuesto de sucesiones "incluso a quienes ganan cinco millones de euros". Al mismo tiempo, ha criticado el "triunfalismo y la arcadia feliz que nos intenta vender Sota" pese a que muchos datos lo "desmienten".

CADA AÑO CON UNO

El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha felicitado al Gobierno PRC-PSOE, que está en minoría en la Cámara a falta de un diputado para la mayoría absoluta, por conseguir sacar adelante los cuatro presupuestos de la legislatura, "porque en su día nadie apostaba por ello en los pasillos del Parlamento", ha dicho.

El PSOE sostiene que es "el mejor presupuesto posible para Cantabria en estos momentos", unas cuentas "realistas, responsables y ambiciosas en sus objetivos". Y el PRC añade que Cantabria "está mucho mejor que en 2015" y con este presupuesto "avanza en la senda correcta". "Para otros cuanto peor mejor, solo piensan en sus problemas y en lo que les dictan desde Madrid", ha dicho Pedro Hernando en alusión a Podemos y el PP.

Mientras tanto, el exdiputado de Cs Juan Ramón Carrancio, que el año pasado apoyó el presupuesto, ha puesto en solfa la "evidente descoordinación y división" de los socios de gobierno, que "no se molestan en ocultar", ha dicho, y la "preocupante improvisación que impregna" todo el documento de presupuestos, que a su entender queda en evidencia con las "autoenmiendas" de PRC y PSOE.