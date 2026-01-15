Castro Urdiales denuncia vertidos ilegales de escombros procedentes de obras sin licencia en una vivienda

Vertidos ilegales - AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha detectado diversos vertidos ilegales de escombros en distintos puntos del municipio, que tras las investigaciones realizadas por los servicios técnicos se ha sabido que proceden de los trabajos de restauración de una vivienda situada en la Junta Vecinal de Otañes, y que dicha actuación, además, se estaba ejecutando sin la preceptiva licencia de obras.

El Consistorio ha destacado la gravedad de los hechos, especialmente de los vertidos hallados en el río Tabernillas, a su paso por Sámano. Por ello ha trasladado la situación al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que ya ha confirmado la apertura de un expediente sancionador por los vertidos realizados en este cauce, una zona de especial sensibilidad ambiental que discurre junto al polígono de Vallegón.

Además, desde el Ayuntamiento se han activado mecanismos de sanción, por un lado por el depósito incontrolado de residuos y el daño medioambiental causado, y por otro por la realización de obras mayores sin licencia.

Tal y como ha señalado en nota de prensa, las sanciones urbanísticas, dependiendo de la gravedad, pueden ir desde 300 a 3.000 euros si son leves y desde 3.001 euro a 30.000 euros si son graves. Respecto a las medio ambientales, las infracciones graves pueden ir desde 901 hasta 45.000 euros.

La concejala de Medio Ambiente, Virginia Losada, ha advertido que "desde el Ayuntamiento se actuará con la máxima firmeza ante cualquier comportamiento que degrade nuestro medio ambiente o ignore la legalidad urbanística. No podemos permitir que el beneficio particular de unos pocos se traduzca en un daño irreversible para nuestros ríos y montes".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, ha añadido que el Consistorio "no tolerará acciones que atenten contra el patrimonio natural y el ordenamiento urbanístico del municipio".

El Consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que la gestión de residuos de construcción debe realizarse obligatoriamente a través de gestores autorizados, para garantizar la protección del entorno.