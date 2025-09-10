Castro Urdiales reivindica en el Ministerio el proyecto de tren a Bilbao

Defiende las alegaciones del Ayuntamiento al autobús con Bilbao y Santano compromete más frecuencias y rutas y una oficina en Castro

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa castreña, Susana Herrán (PSOE), ha reivindicado el proyecto de conexión ferroviaria Castro Urdiales-Bilbao ante el Ministerio, durante una reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

"Castro Urdiales no puede quedarse al margen de una red ferroviaria moderna y eficiente que conecte con Bilbao, una ciudad hacia la que se desplazan castreños y castreñas por motivos de trabajo, estudios y servicios", ha alegado la regidora en un comunicado difundido tras el encuentro, en el que se ha tratado el estudio de la futura línea de tren.

En el mismo, Herrán ha abordado con Santano la fase correspondiente al proyecto de conexión ferroviaria Bilbao-Castro Urdiales y ha trasladado al responsable de Transportes del departamento que dirige Óscar Puente la "importancia estratégica de esta infraestructura para el desarrollo social, económico y laboral" del municipio cántabro, que limita con Vizcaya.

El estudio en el que trabaja el Ministerio prevé además del tramo Bilbao-Castro Urdiales otros dos (Castro/Laredo y Laredo/Santander).

La semana pasada saltó la polémica al publicarse en medios de comunicación que el Ministerio priorizará el tramo Bilbao-Castro y, posteriormente, estudiaría si lo prorroga hasta Santander, lo que generó la protesta del Gobierno regional (PP), que ha pedido explicaciones al respecto y confirmación de que ello será así.

AUTOBÚS CASTRO-BILBAO

Además, en la cita en Madrid, Herrán ha defendido ante Santano las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento a la propuesta de la nueva línea de autobús Castro Bilbao, "un servicio esencial para la movilidad diaria de miles de castreños" hacia la provincia vecina.

Por eso, la regidora, que ha recabado el compromiso del Ministerio de mayores frecuencias y rutas y una oficina en Castro, ha destacado la necesidad de que los horarios "respondan a las necesidades reales de la ciudadanía" y se programen de manera "adecuada" para el municipio, mejorando así la frecuencia de los trayectos para fomentar el uso de este transporte y que sea "moderno, sostenible y seguro".

"El transporte público entre Castro Urdiales y Bilbao es una prioridad. Defendemos un servicio de autobús adaptado a la realidad de vecinos", ha esgrimido Herrán al concluir la "satisfactoria" reunión, de la que ha salido -según ha indicado- con el compromiso del Ministerio de "mayores frecuencias, cuatro rutas, además de una oficina física en Castro Urdiales".

Así, ha agradecido la "disposición" de Santano y el que haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Consistorio para mejorar el servicio.