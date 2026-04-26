La catedral de Santander acoge la ordenación de tres nuevos presbíteros - DIÓCESIS SANTANDER

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedral de Santander ha acogido esta tarde la ordenación de tres nuevos presbíteros: Luis Eguiguren Garrido, José Luis García Mairena y Juan José Conde Muela.

La ceremonia ha sido presidida por el obispo, monseñor Arturo Ros, y en ella han participado 167 sacerdotes.

En su homilía, el prelado ha evocado la imagen de Jesús como Buen Pastor, que "ha marcado la conciencia y la memoria de la Iglesia", y ha afirmado que los tres están llamados "a vivir el ministerio configurados con Cristo Pastor".

Asimismo, ha manifestado su "emoción" por la ordenación y ha señalado que este día se ha vivido con sentimiento de "gratitud" en toda la Diócesis.

Finalmente, ha concluido con una oración a la Virgen de la Bien Aparecida y a los santos mártires Emeterio y Celedonio, ha indicado el obispado en un comunicado.

Durante el acto, a los nuevos sacerdotes se les ha impuesto la estola y, revestidos con la casulla, han podido consagrar por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

La Eucaristía se ha podido seguir a través de Popular TV Cantabria y en la página web de la diócesis www.diocesisdesantander.com