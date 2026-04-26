La catedral de Santander acoge la ordenación de tres nuevos presbíteros

La catedral de Santander acoge la ordenación de tres nuevos presbíteros
La catedral de Santander acoge la ordenación de tres nuevos presbíteros - DIÓCESIS SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 26 abril 2026 20:13
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SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedral de Santander ha acogido esta tarde la ordenación de tres nuevos presbíteros: Luis Eguiguren Garrido, José Luis García Mairena y Juan José Conde Muela.

La ceremonia ha sido presidida por el obispo, monseñor Arturo Ros, y en ella han participado 167 sacerdotes.

En su homilía, el prelado ha evocado la imagen de Jesús como Buen Pastor, que "ha marcado la conciencia y la memoria de la Iglesia", y ha afirmado que los tres están llamados "a vivir el ministerio configurados con Cristo Pastor".

Asimismo, ha manifestado su "emoción" por la ordenación y ha señalado que este día se ha vivido con sentimiento de "gratitud" en toda la Diócesis.

Finalmente, ha concluido con una oración a la Virgen de la Bien Aparecida y a los santos mártires Emeterio y Celedonio, ha indicado el obispado en un comunicado.

Durante el acto, a los nuevos sacerdotes se les ha impuesto la estola y, revestidos con la casulla, han podido consagrar por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

La Eucaristía se ha podido seguir a través de Popular TV Cantabria y en la página web de la diócesis www.diocesisdesantander.com

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