Las cátedras MARE y UNESCO refuerzan su alianza para promover la sostenibilidad y la innovación - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra MARE de Economía Circular y la Cátedra UNESCO de Ingeniería Ambiental han firmado un acuerdo de colaboración para promover la sostenibilidad y la innovación.

En un comunicado, la UC ha explicado que esta alianza pretende reforzar el trabajo de ambas instituciones en investigación, formación, transferencia de conocimiento y difusión.

La iniciativa conecta dos líneas de trabajo con objetivos estratégicos complementarios en los ámbitos de la economía circular y la ingeniería ambiental.

El nuevo acuerdo de colaboración abre la puerta a proyectos de investigación, seminarios, congresos, cursos, publicaciones, movilidad académica y redes internacionales vinculadas a la UNESCO, con el objetivo de generar mayor impacto académico, científico y social.

La firma ha contado con la asistencia de la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López; el director general de medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, Alberto Quijano; la directora general de Universidades y Política Universitaria, Marta Pascual, y las responsables de las cátedras, Amaya Lobo y Ana Lorena Esteban.

La directora de la Cátedra UNESCO de Ingeniería Ambiental, Amaya Lobo, ha explicado que el objetivo del acuerdo es establecer el marco que va a facilitar seguir colaborando, pero realizando actividades en común de tipo promoción académica y científica, de intercambios de estudiantes y de profesorado con universidades internacionales, divulgación del interés de la ingeniería ambiental y la economía circular, transferencia de conocimiento a la sociedad, e incrementar el impacto de las actividades de cada una de las cátedras en la sociedad cántabra.

"Como desde el principio el Grupo de Ingeniería Ambiental, que es ahora mismo la sede de las direcciones de ambas cátedras, ha participado en ambas, siempre hemos intentado aprovechar la sinergia de esos intereses comunes", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que las cátedras han venido colaborando "de una manera un poco informal", pero que este nuevo acuerdo "va a facilitar mucho el hecho de convocar comúnmente ciertas actividades, contar con expertos de distintos ámbitos de una manera común y que se sepa que están trabajando en el ámbito local y también en el internacional, promoviendo objetivos UNESCO, pero también promoviendo los objetivos de economía circular que defiende MARE".

Ambas cátedras han destacado que esta alianza permitirá aprovechar sinergias entre la economía circular y la ingeniería ambiental, reforzando la innovación tecnológica, la formación especializada y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Además, este acuerdo fortalece los lazos de la Universidad de Cantabria y de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria con la UNESCO, incorporándose a las iniciativas como el Geoparque Mundial UNESCO Costa Quebrada.