CC.OO aplaude una subida del salario mínimo que afectará a "miles" de personas en Cantabria

Su secretario general en Cantabria, Carlos Sánchez, cree que en 2018 los trabajadores "han roto las costuras de la resignación"

El secretario general de CC.OO en Cantabria, Carlos Sánchez, ha aplaudido la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros aprobada este viernes en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona y ha asegurado que afectará a "un gran número" de convenios colectivos y a "miles" de personas en la comunidad que hasta ahora cobraban menos de 12.600 euros anuales.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Consejo Regional de CC.OO, en la que también ha hecho un balance de 2018, un año en el que, según ha dicho, los trabajadores cántabros "han roto las costuras de la resignación y han vuelto a movilizarse y recuperar su capacidad de lucha", según ha informado en un comunicado el sindicato.

Así, ha hecho alusión a las movilizaciones de pensionistas, del sector de la limpieza, la lucha por el convenio del metal ya firmado o el de Correos.

Además, ha resaltado la "victoria" de 'las 9 de AON', nueve trabajadoras que fueron despedidas de la empresa de telemarketing AON Mobile por intentar conformar un candidatura de CC.OO y que, finalmente, la empresa aceptó readmitir o indemnizar en una conciliación en el juzgado.

"En 2018 hemos vuelto a tomar las calles, hemos recuperado la capacidad de lucha conjunta, hemos sentido que los trabajadores y trabajadoras están con nosotros y que no están dispuestos a permitir por más tiempo que se les vulnere y se les prive de sus derechos. CCOO sabe que este es el momento de luchar por lo que nos arrebataron y que es nuestro. La clase obrera por fin ha roto las costuras de la resignación", ha subrayado Sánchez.

Por otra parte, en su informe de coyuntura, Sánchez se ha referido al Gobierno de España (PSOE) a también a la situación política y económica de Cantabria.

Así, se ha felicitado por la recuperación de los Consejos de la Mujer, de la Juventud y el Económco y Social o el "compromiso" del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) de constituir un Consejo del Diálogo Social, todos ellos "logros", según Sánchez, promovidos por CC.OO.

Del mismo modo, se ha referido a la creación de la Oficina de lucha contra la Corrupción, aunque ha señalado que "no se ha materializado en la forma ideada por el sindicato", que optaba por vincularla al Parlamento de Cantabria y no a una Consejería y por crearla mediante una Ley y no a través de un Decreto.

También se ha referido a algunos "compromisos aún pendientes" del Gobierno de Cantabria, como la regulación e incorporación de cláusulas sociales en la contratación, que, según se ha quejado, "sigue paralizada" y que CC.OO tendrá que demandar si no se realiza antes de que culmine la actual legislatura".

Además, ha manifestado su "malestar" ante los "constantes escollos" que, a su juicio, pone la patronal sobre la elaboración de una propuesta común sobre el cambio de patrón de crecimiento que oriente el desarrollo económico y social de la región con la vista puesta en 2030.

Sobre esto último, ha profundizado en lo que será uno de los ejes de acción del sindicato, la apuesta por el ferrocarril de altas prestaciones y multimodal que permita la conexión de Cantabria con Europa, el Mediterráneo y la Meseta a través del denominado Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Además, el líder de CC.OO en Cantabria ha reclamado al Gobierno de España "un mayor arranque político para reconstruir el contrato social y democrático previo al austericidio".

Y es que, a su juicio, el Gobierno "no está cumpliendo" con su compromiso de revertir las reformas laborales de 2012 y 2013 y ha anunciado que el sindicato se movilizará para reivindicar unas reformas "que de ninguna manera pueden quedar en el cajón del olvido".

MÁS DE 450 NUEVAS ALTAS EN CC.OO EN 2018

Por otra parte, durante el Consejo Regional, ha realizado un balance de la labor del sindicato en 2018, ejercicio en el que, según ha destacado, se "consolida el crecimiento constante iniciado en 2016".

Según ha detallado, 2018 se cierra con más de 17.000 personas afiliadas, más de 450 nuevas altas que suponen un incremento en torno al 3% con respecto a 2017.

Además, ha destacado que, para 2019, CC.OO de Cantabria ha aprobado un presupuesto que por primera vez en los últimos años cuenta con un resultado positivo. En este sentido, ha subrayado que en 2019 el 86% del dinero procederá de ingresos propios frente al 14% de las subvenciones oficiales no finalistas, al igual que en 2018.

APUESTA POR LA FORMACIÓN SINDICAL

Durante el Consejo, se ha referido también a la "apuesta" de CC.OO por la formación sindical de sus delegados y ha señalado que en 2018 se han "redoblado esfuerzos" para que éstos se encuentren "lo mejor cualificados posible para desempeñar su papel como representantes sindicales".

"Es un compromiso vital para que nuestra organización sea más eficaz y garantice una férrea defensa de los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras", ha dicho.