CCOO cifra en un 13% el seguimiento de la huelga en educación y acusa a la Consejería de "represión sindical"

La secretaria de la Federación de Enseñanza ha recibido una notificación de la Consejería en la que le impone una sanción económica

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha cifrado en un 13,12% el seguimiento de la huelga convocada para este martes por el sindicato en todas las etapas y centros, al tiempo que ha acusado a la Consejería de Educación de "represión sindical" y "vulnerar derechos fundamentales" en el contexto de la huelga que tiene lugar durante toda esta semana "ante la injustificable negativa de la Consejería de Educación y el Gobierno de Cantabria a buscar una salida satisfactoria al conflicto" por la subida salarial docente y otras mejoras educativas.

Así lo ha recalcado la secretaria general de la Federación, Conchi Sánchez, que ha valorado que los porcentajes de seguimiento de la huelga en centros de diferentes etapas "siguen demostrando que el profesorado de Cantabria está dispuesto a defender sus reivindicaciones hasta las últimas consecuencias". Y ello "a pesar de que impidan que nos comuniquemos directamente con los y las docentes, tal y como exige la ley".

Sánchez ha afirmado que "hay varios centros de Educación Primaria con porcentajes de seguimiento superiores al 30%, con colegios que presentan cifras altas en Santander, la zona oriental y la comarca del Besaya, además de institutos con seguimientos del 40%, centros de adultos con más del 66% y centros de régimen especial, como enseñanzas artísticas, que alcanzan seguimientos de más del 85%".

Sin embargo, estos datos "positivos", según Sánchez, "serían aún mayores si la Consejería no censurara al sindicato bloqueando nuestros mensajes al profesorado; una decisión del Gobierno a través de su consejero y de su director general de Personal Docente que puede constituir un delito de vulneración de la libertad sindical, atentando por tanto contra un derecho fundamental recogido en la Constitución, lo que demuestra la extrema gravedad", ha subrayado.

A juicio de la federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, "la desinformación y confusión a la que condena la Consejería al profesorado es un factor importante para explicar las diferencias de seguimiento entre centros de la misma etapa y con contextos similares".

Al hilo, se ha referido a "reveses judiciales" de "la cúpula de la Consejería. "La Justicia nos dio la razón y aceptó las medidas cautelares solicitadas en la última huelga ante los servicios mínimos abusivos o, por otro lado, condenó a Educación por vulneración de derechos fundamentales al no darle a una funcionaria las garantías más básicas cuando el propio director general instruyó un expediente contra ella", ha incidido el sindicato.

NOTIFICACIÓN DE SANCIÓN

Por otra parte, Sánchez ha denunciado que este lunes ha recibido una notificación de la Consejería en la que le impone una sanción económica "por ser miembro del Comité de Huelga de la convocatoria de septiembre reprimiendo, una vez más, derechos fundamentales".

"Como el resto de delegados de CCOO, he secundado las huelgas para las que estábamos convocados cada uno, en mi caso la de Educación Primaria, pero esta Consejería pretende sancionarme económicamente por convocatorias de huelga de cuerpos a los que no pertenezco", ha explicado.

Ante este escenario y frente al "silencio" de la Administración, "que sigue sin comunicarse con la representación sindical" tras la fallida reunión del 16 de octubre, en la que el consejero se negó a retirar la 'cláusula Silva' --"primer impedimento para seguir negociando la adecuación retributiva y otras reivindicaciones"--, el sindicato ha llamado al profesorado a continuar con la huelga en todos los centros todos los días de esta semana.

También, a participar en la manifestación en Santander de este jueves, 23 de octubre, para reivindicar la recuperación del poder adquisitivo perdido, que cifran en 325,66 euros, una reducción de las ratios ligada a las necesidades educativas del alumnado y la cobertura diaria de las sustituciones de los docentes. La marcha partirá a las 18.00 horas de la Plaza Numancia para terminar en el Centro Cultural Doctor Madrazo.

"El Gobierno está interesado en alargar el conflicto lo máximo posible a pesar de la insistencia de los y las trabajadoras, porque mientras tanto, ni nos paga lo que nos debe, ni reduce las ratios, ni mejora las condiciones laborales y de educación de nuestro alumnado", ha denunciado Sánchez.

Sin embargo, "el colectivo docente sigue luchando, continúa habiendo piquetes en distintos centros de varias localidades y, aunque parece que el Gobierno lo quiere ignorar, no estamos dispuestas a aceptar chantajes ni tolerar que se siga con la política de recortes, como han demostrado con la eliminación de plazas de maestros en colegios este curso", ha advertido.