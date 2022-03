CCOO convoca una concentración en Santander para pedir la subida del 6,5% en el sector de dependencia

En Cantabria afecta a más de 6.000 trabajadores y algunas residencias han subido ya el salario, aunque las grandes cadenas no, según el sindicato

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) han convocado este jueves una movilización en Santander para pedir una actualización salarial correspondiente a la subida del IPC del 6,5% en 2021.

La movilización, que se enmarca en una convocatoria del sindicato a nivel nacional, será a las 12.00 horas frente a la residencia DomusVi Stella Maris, en la calle Guevara, según han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad, Carlos Ateca, y la responsable del sector de Ayuda a Domicilio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Silvia Solar.

Según han precisado, el convenio de dependencia afecta a más de 6.000 trabajadores en Cantabria entre unos 4.000 de residencias, 2.000 de ayuda a domicilio y 200 de centros de día. A nivel nacional, afecta a unas 240.000 personas y, además, se trata de un sector "altamente feminizado" en el que más del 90% de la plantilla son mujeres.

Ateca ha señalado que es "injustificable" que las asociaciones empresariales del ámbito estatal "se nieguen" a aplicar la revisión salarial amparándose en una "discusión artificial" en torno a la cuantía que se tiene que considerar, además de que esto ocurre tras dos años de congelación salarial que ha hecho que los salarios "se hayan precarizado bastante".

Aunque ha reconocido que en Cantabria la situación es "un poco distinta" gracias a la iniciativa de las patronales de la dependencia FED y Lares, que han recomendado a sus asociados el incremento salarial y ya se ha llevado a cabo en algunas residencias. No obstante, CCOO lamenta que este aumento no se ha dado en las "grandes cadenas", como Orpea, Senior, GSR, Vitalitas o DomusVi, y por ello la concentración tendrá lugar en un centro gestionado por este último grupo, "uno de los que no cumple" y que además está a cargo del servicio de asistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Santander.

Ateca ha remarcado que el convenio colectivo estatal está actualmente en negociación desde la constitución de la mesa negociadora el 29 de octubre de 2018 y "bloqueado" desde noviembre de 2020, debiéndose aplicar la pertinente actualización salarial que recoge el artículo 8 del mismo, el IPC real del año anterior a diciembre de 2021, que representó un 6,5%.

Esa subida responde a la "extrema necesidad" de aumento salarial de un sector cuyas condiciones se han "precarizado sensiblemente" en los últimos años, especialmente durante la pandemia, en la que "se han hecho patentes los grandes déficits de plantilla". Y es que el sindicado ha señalado que el sueldo de gerocultor está en los 997 euros y el de ayuda a domicilio en 984, por lo que no alcanza el salario mínimo interprofesional.

Así, ha advertido que CCOO continuará con medidas de presión hasta que logre una actualización de las tablas salariales del 2022, en aras de una mejora de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores para "sacarles de la situación de precariedad y pobreza laboral en la que se encuentran".

Por otro lado, Ateca y Solar han valorado positivamente la iniciativa aprobada este lunes en el Parlamento para garantizar por ley que los precios de las plazas concertadas en el sector de la dependencia y la discapacidad deberán actualizarse en Cantabrai conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial, aunque señalan que, para ello, primero "tendrá que ser efectiva la subida salarial", además de que la ayuda a domicilio ha quedado "fuera" de este avance.