CCOO critica "el peor año" para la sanidad pública de Cantabria y llama a Pascual "absolutista"

CCOO critica "el peor año" para la sanidad pública de Cantabria y tilda a Pascual de "absolutista" - CCOO

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Cantabria, Arantxa Cossío, ha calificado este 2025 como "el peor año" para la sanidad pública de la región y ha llamado "absolutista" al consejero de Salud del Gobierno autonómico, César Pascual, al considerar que es un "cero a la izquierda" a la hora de negociar y porque "ni se presenta" a las mesas.

Así lo ha manifestado este viernes en una rueda de prensa, en la que ha hecho un balance "muy negativo" a cierre del ejercicio y ha señalado que el sector sanitario vive un momento de "máxima conflictividad laboral, una ruptura del diálogo social y una deriva hacia la privatización muy clara".

En concreto, la portavoz sindical ha advertido del "desmantelamiento" de la negociación colectiva de la sanidad regional.

Y como objetivos para 2026, ha reivindicado un "retorno al diálogo social" dentro del marco legal para alcanzar una "igualdad retributiva y de derechos" y un desarrollo profesional "equitativo" con protección "personal y jurídica"; "blindaje frente a las privatizaciones"; y una sanidad pública "de calidad y universal que no deje atrás a las zonas rurales".

En cuanto al mensaje de Navidad de la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, grabado en el Hospital Valdecilla, la sindicalista ha afirmado que es "muy llamativo" la elección del lugar por su "falta de compromiso" con los sanitarios de un centro sanitario que "debe seguir siendo referencia".

UN CONSEJERO "ABSOLUTISTA"

Sobre el consejero, Cossío ha asegurado que Pascual "tiene muy claro" que quiere una sanidad "business" y que a la hora de negociar es un "cero a la izquierda", por lo que le ha calificado de "absolutista" ya que "ni se presenta" a las mesas de negociación.

En esta línea, ha dicho que la Consejería "ha impuesto un modelo gerente jerárquico", que divide a los sanitarios en profesionales "de primera, segunda y tercera", cuyo resultado son "brechas salariales cada vez mayores", a causa de que el consejero "solo mira hacia una categoría, olvidando al resto", en referencia a los médicos.

Además, la sindicalista ha denunciado que Pascual "ha secuestrado" la negociación colectiva "con pactos opacos fuera del marco legal y con un incumplimiento sistemático de todos los acuerdos negociados" y ha considerado que "tiene la poca vergüenza" de vender -ha dicho- esos acuerdos firmados fuera del marco legal.

Por otro lado, la representante sanitaria ha apuntado al "importante deterioro asistencial"; la "infrafinanciación deliberada" que "justifica la privatización" como el caso del convenio singular con Santa Clotilde; la "falta de estabilidad" y de apuesta por "atraer y retener talento"; y el "abandono" de la sanidad rural.

HOSPITALES

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, ha desgranado la situación por hospitales y del servicio de Atención Primaria.

En primer lugar, ha asegurado que en el Hospital de Laredo la Consejería ha "olvidado" el acuerdo firmado "a bombo y platillo" para cubrir las plazas de difícil cobertura, que "ya no sólo afecta al ámbito rural" sino también al centro sanitario pejino.

En este centro, especialidades como oftalmología, otorrinolaringología, radiodiagnóstico y "sobre todo" traumatología "no se han cubierto" porque la Consejería "prácticamente se ha olvidado de convocarlas" en la nueva Oferta Pública de Empleo "porque no se está negociando", ha alertado Barrio.

En cuanto a Sierrallana, ha señalado que la gestión es "absolutamente ineficaz" y que la gerencia "no da explicaciones" a los sindicatos, ya que Salud argumenta "siempre" la falta de presupuesto para 2026 en las "escasas conversaciones".

Sobre el Hospital Tres Mares, ha criticado la falta de especialistas y ha puesto como ejemplo que cuenta con un "único" técnico de rayos y un auxiliar administrativo para el turno de noche. Es una de las situaciones "más llamativas" en este centro, donde faltan profesionales en "más categorías" porque están "sobrecargados".

En este sentido, ha añadido que la "falta de coordinación" en la gerencia común de Sierrallana y Tres Mares está afectando al hospital "pequeño", al Tres Mares, donde está provocando "un deterioro progresivo" en su atención sanitaria. En concreto, no cuenta con endoscopias, cirugía mayor ambulatoria y la atención domiciliaria se ha reducido "a la mitad, de 12 a 6". Además, el centro ha "perdido" profesionales "desde celadores hasta personal de enfermería, pasando por técnicos y administrativos".

Para Valdecilla, Barrio ha reclamado que siga siendo "el referente de la sanidad pública" regional e "incluso referente nacional en algunas técnicas o especialidades". Para ello, ha apuntado a la "estabilidad" de los profesionales, donde "la gestión de los recursos humanos debería ser la piedra angular de todo el servicio".

ATENCIÓN PRIMARIA

Y en Atención Primaria, el "compromiso es muy escaso" porque la gestión es "ineficiente" para cumplir con los objetivos de "la promoción de la salud, la prevención y la educación", ha lamentado. Punto en el que se ha referido al Plan de Atención Primaria y Comunitaria 25-26, que "no han cumplido".

En este sentido, CCOO ha avanzado que la Consejería de Salud trabaja en un Plan de Recursos Humanos para mejorar la gestión de los profesionales en el que esperan que "mejore la optimización y la organización de lo que existe" porque los gerentes actuales "a veces no piensan con la cabeza".