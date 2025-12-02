CCOO denuncia un corte en la calefacción del Centro de Educación Especial Pintor Martín Sáez por impago del Ayuntamiento

CCOO denuncia un corte en la calefacción del Centro de Educación Especial Pintor Martín Sáez a causa de un impago - CCOO

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado este martes que el Centro de Educación Especial Pintor Martín Sáez está sin calefacción porque la compañía de gas ha cortado el suministro "como consecuencia de los impagos del Ayuntamiento de Laredo".

Tras una concentración "improvisada" por parte del equipo docente, el servicio de gas ha sido restablecido, "asegurando desde el Ayuntamiento que es un problema administrativo con la licitación", ha explicado la secretaria general de la Federación, Conchi Sánchez, en nota de prensa.

La líder sindical ha lamentado que esta situación "no es de recibo y pone de manifiesto el abandono de la educación pública en Cantabria".

En esta línea, ha advertido que se trata de "una desagradable sorpresa" que se ha encontrado el equipo directivo del colegio público y que supone "una gravísima situación, con peores consecuencias aún en los días de frío que estamos viviendo" en un centro al que asisten niños escolarizados en educación especial.

Además de la falta de calefacción, ha alertado que el centro "se ha quedado sin posibilidad de utilizar la cocina del comedor por este corte".

Para Sánchez, "el abandono de la educación pública en Cantabria es manifiesto y la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Laredo, terrible, como lo es la dejadez de la Consejería de Educación no haciendo nada ante esta situación".

"No es de recibo que, por causas económicas de una administración pública, se cercene el derecho a la educación de niños que son los más vulnerables, personas con discapacidad que hoy ya se han quedado sin clases, con el perjuicio que supone para ellas y sus familias, así como para el personal del centro", ha afirmado la sindicalista.

El sindicato ha realizado esta reivindicación en la previa de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.