CCOO denuncia el "descontrol y el caos absoluto" en Cantur y exige medidas urgentes al consejero Martínez Abad

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SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado este viernes "el regreso al oscurantismo", el "descontrol y el caos absoluto" que ha vuelto a instaurarse en la empresa pública Cantur desde la llegada en octubre de 2024 de su actual directora general, Inés Mier, "al reproducirse formas de actuar ya conocidas, con un descontrol e irregularidades que incluso ya fueron objeto de conflicto hace unos años".

Por ello, ha exigido al titular de la Consejería de Turismo --de la que depende Cantur--, Luis Martínez Abad, que adopte medidas urgentes para "reconducir" la situación de la empresa pública.

En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha señalado que, tras un periodo que se inició "con una etapa de mayor transparencia" con la llegada de la predecesora de la actual directora general y del actual consejero, "con un reconocible cambio de rumbo de la empresa pública", la situación "ha vuelto a degradarse de forma notable".

"Estamos asistiendo al retorno a los tiempos más oscuros de Cantur, con decisiones arbitrarias, opacidad y una gestión caótica que genera desigualdades y discriminaciones entre una plantilla que, en la actualidad, cuenta con 450 personas trabajadoras", ha explicado el coordinador del área autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Guillermo Villegas.

15.000 EUROS MÁS DE LO QUE DEBÍA ABONARSE

Así, la federación ha criticado "la asignación unilateral" de complementos salariales a determinadas personas que trabajan en la empresa y que, en algunos casos, ascienden a más de 20.000 euros al año por persona tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el 4 de julio de 2025, donde el personal de Cantur recupera el complemento de antigüedad (congelado en 2003).

De este modo, según el sindicato, la empresa pública, a la hora de ejecutar dicha sentencia, adopta criterios distintos: "hay personas que tienen que acudir al Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) y al juzgado de lo Social por no haber recibido correctamente la cuantía que les corresponde mientras que otras han percibido hasta 15.000 euros más de lo que presuntamente tendrían que haberles abonado".

"No hay criterios objetivos y esto es muy grave porque estamos hablando de dinero público y es evidente que hay un descontrol y unas irregularidades impropias de una empresa pública como Cantur", ha apuntado Villegas.

Además, ha denunciado el uso discrecional de vehículos de empresa para fines personales por parte de ciertos trabajadores, sin unos protocolos claros. "Se están autorizando usos particulares de vehículos, incluso de alta gama, de manera arbitraria", ha añadido Villegas, quien ha tachado de "especialmente preocupante" el "desmantelamiento" del departamento de Salud Laboral, uno de los pilares fundamentales de la empresa "y con el que se agrava aún más la situación general de descontrol".

Asimismo ha informado de la paralización de algunas comisiones "fundamentales" para el buen funcionamiento de la empresa y para garantizar los derechos y las condiciones laborales de su personal. En este sentido, Villegas ha denunciado "que no se ha reunido en ningún momento, en lo que va de legislatura, la comisión de formación, por lo que se desconoce cómo se están gestionando y utilizando los recursos destinados a tal fin. Tampoco se ha constituido ni se ha nombrado la comisión de seguimiento del plan de igualdad de la empresa".

Además, en relación con la llegada de la Semana Santa, el sindicato ha criticado que la dirección haya vuelto a plantear a la representación sindical la apertura de bolsas extraordinarias de empleo para cubrir necesidades en el área de hostelería, una cuestión que el Comité de Empresa no ha respaldado.

"No vamos a participar en perpetuar la precariedad en Cantur. La solución no pasa por medidas improvisadas, sino por la creación de empleo público estable y de calidad", ha subrayado el coordinador del sector, que no entiende cómo Mier, que es funcionaria jurídica, "hace tan mal uso del dinero público".