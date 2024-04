CCOO denuncia que la empresa del centro de violencia machista de Santander "precariza" las condiciones laborales

El sindicato dice que Diagrama elabora calendarios que "no cumplen" la legalidad laboral e insta al Gobierno a supervisar a la empresa



SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en Cantabria ha denunciado que la empresa que gestiona el centro contra la violencia machista de Santander "precariza" las condiciones del personal, asunto que el sindicato llevará a la vía legal.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha asegurado que Diagrama, la empresa adjudicataria del centro de crisis abierto 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual y machista en la capital cántabra, está "incumpliendo" la normativa laboral e imponiendo calendarios y turnos que "atentan" contra los derechos de los empleados, 17 en total.

Ante esta situación, la Sección Sindical de CCOO en la empresa se ha reunido con la directora de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González, para trasladarle la "precaria" situación de la plantilla de este centro, que comenzó a funcionar el pasado mes de noviembre.

"El problema es que se ha querido crear un servicio nuevo, mucho más ambicioso, porque prometía ofrecer acompañamiento e información las 24 horas del día durante todos los días del año, prácticamente con el mismo personal que hasta ese momento trabajaba en el centro de atención integral de Santander", indica en una nota la Federación.

Pero a su juicio, el servicio "no es el mismo" y las bases del pliego deben "cambiarse" porque -argumenta- "está claro que es necesario más personal para no explotar a la plantilla actual y ajustar tanto los horarios y turnos". Así, apunta, el personal "no tiene descanso" entre jornada presencial y guardias ni entre citas.

Se trata, por tanto, de una modificación "sustancial" de las condiciones de trabajo a la que CCOO se "opuso frontalmente" ante la defensa del resto de integrantes del comité de empresa.

Por eso, el sindicato avisa que denunciará en la vía legal dichos calendarios laborales por estar "basados en los pliegos publicados por la administración", a la que antes pide "responsabilidades" como encargada de "supervisar" este servicio y para que "tome cartas en el asunto y ponga remedio a una situación laboral que cada día es más insostenible".

"Las malas condiciones laborales del personal del centro de Santander es la punta del iceberg de una mala praxis que se extiende a los otros centros que gestiona Diagrama", señala CCOO, para lamentar que tampoco se cumplen "muchas" medidas del Plan de Igualdad de la empresa .