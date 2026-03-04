CCOO denuncia que el ICASS ha recurrido a una empresa privada en la Hospedería del Mar - CCOO

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria (CCOO) ha denunciado que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha recurrido a una empresa privada en la Hospedería del Mar por no convocar las bolsas abiertas y permanentes.

En su opinión, el Ejecutivo regional ha "vuelto a privatizar" un nuevo servicio público "ante su desidia y falta de acción al empeñarse en no convocar bolsas abiertas y permanentes con personal que pueda cubrir sustituciones".

La Hospedería del Mar, una instalación que presta servicio los 365 días del año, tiene una plantilla que se encuadra dentro del personal laboral del ICASS y que sirve, entre otras cosas, para alojar a los marinos en tránsito en puertos o buques así como a sus familiares.

En un comunicado, la secretaria general de la Sección Sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Reyes Baquero, ha explicado que el sindicato ha sabido que hace unos días el ICASS "ha tenido que recurrir a la contratación de una empresa privada para cubrir la sustitución de una trabajadora en situación de incapacidad temporal ante la decisión de la Dirección de Función Pública de poner en marcha, a partir del 1 de enero, la orden que regula las bolsas de sustituciones en el Gobierno de Cantabria".

Para Baquero, en la práctica esto supone que solo se puede ofertar la contratación de interinidades para sustituciones desde la bolsa originada de la Oposición Pública de Empleo (OPE) y, como complemento a estas bolsas, a través de bolsas de empleo temporal abiertas y permanentes, "pero resulta que en la categoría de recepcionista no existen listas ni de OPE ni de bolsas temporales abiertas y permanentes", ha criticado.

Para la Sección Sindical, esta "mala praxis" genera unas necesidades de servicio "que limitan a los trabajadores en su día a día, pues se les deniega permisos, cambios de turno y se va posicionando la idea de que se va a proceder a una nueva contratación privada".

"La Comisión de Bolsas no tiene capacidad decisoria para decidir qué hacer en estos casos y en esta última situación de la Hospedería del Mar ni siquiera se ha llevado a la Comisión y tampoco se ha dado cuenta a la representación sindical", ha explicado Baquero, que ha añadido que, ante esta situación, varias organizaciones sindicales pertenecientes al Comité de Empresa aportaron un escrito para posibilitar "el buen funcionamiento de las bolsas, dando por bueno de forma transitoria y como solución hasta la apertura de la totalidad de bolsas abiertas y permanentes un listado de alternativas, pero no ha habido respuesta por parte de la Administración".

Por ello, para CCOO es "más que clara "la intención privatizadora de la Administración "porque no son hechos puntuales ni aislados".

"Desde CCOO nos tememos que se convertirá en habitual porque se ha sembrado el camino para que no se puedan cubrir las sustituciones y, al no poderse cubrir, ir privatizando paulatinamente los servicios", ha abundado.

Según el sindicato, la "manifiesta incapacidad" de la Función Pública para gestionar el personal "hace que nos encontremos en un callejón sin salida de difícil solución de cara a afrontar los meses donde se produce la mayor parte de las vacaciones".