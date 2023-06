CCOO se estrena como primer sindicato de Cantabria, con el 35% de representatividad

Celebra un Consejo General para abordar las propuestas del nuevo periodo electoral



SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) se ha convertido, "por primera vez en la historia", en el primer sindicato de Cantabria, con una representatividad que en estos momentos asciende al 35 por ciento del total, al conseguir 1.338 delegados, 35 más que la segunda fuerza sindical --UGT--, en las elecciones sindicales, según datos actualizados a fecha 15 de junio.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, junto al secretario de Organización y Extensión Sindical de CCOO, Agustín Martín; y su homóloga en Cantabria, Nieves García; que han participado en el Consejo General que ha celebrado este viernes el sindicato para abordar las propuestas de cara al nuevo periodo electoral, que trasladarán al Ejecutivo autonómico.

Mantecón confía en consolidar esta primera posición sindical en el segundo semestre del año, "afianzada" desde febrero y con una "evolución ascendente" en la recta final del proceso electoral, que comenzó el 1 de enero de 2020 y finaliza el próximo 31 de diciembre.

Ha recordado que a comienzos de 2018, 125 delegados separaban a CCOO del primer sindicato --UGT-- y actualmente CCOO se sitúa en 35 delegados por encima. "Queremos que las instituciones también lo sepan", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que CCOO es el sindicato que más votos ha recibido en todo el proceso electoral, 18.450 de las 60.948 personas que han votado, casi el 30 por ciento.

También ha subrayado que CCOO cuenta con representación en 676 empresas de la región, y en los últimos meses ha incrementado su representación en las 45 empresas en las que ya tenía presencia y ha conseguido delegados en 25 empresas en las que no la tenía.

Según la secretaria general, este logró se debe a que CCOO ha trabajado durante estos últimos años en reforzar la organización interna del sindicato, así como en fortalecer su preparación y actividad, con el objetivo es defender y mejorar los derechos de los trabajadores, a través de 70 movilizaciones en 2022 y "siendo capaces" de resolver conflictos como el de Aspla.

En este sentido, ha destacado la implicación de CCOO en el diálogo social y la negociación colectiva, que ha hecho que "parte" de los convenios colectivos que estaban caducados hayan salido adelante en 2022.

En cuanto a los convenios colectivos, ha señalado que en el último año "no ha habido una negociación --colectiva sectorial-- muy intensa" dado que CCOO "no firma cualquier cosa", por lo que no ha rubricado los convenios de hostelería, transporte de ambulancias y garajes.

Y ha avanzado que 16 convenios colectivos se tendrán que negociar en lo que queda de ejercicio o el inicio del siguiente, a lo que se suma que el 70% de los 132 convenios de empresa están caducados, por lo que la actividad en la negociación colectiva va a ser "muy intensa".

Por su parte, García ha indicado que Cantabria cuenta con 19.058 afiliados, 2.039 más que en 2019. Y Martín se ha referido a los "riesgos" que suponen la inflación y el precio de la vivienda para la vida de las personas, políticas en las que el sindicato va a "seguir insistiendo".