CCOO exige que los buenos datos turísticos del verano tengan "reflejo" en los trabajadores

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Cantabria ha exigido que "la plena recuperación turística" en la temporada estival tenga su "contrapartida" en los trabajadores.

Tras las cifras de coyuntura hotelera publicada hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística, CCOO considera que se ha confirmado la plena recuperación turística en la región, con cifras en el periodo de junio a septiembre ya prácticamente equivalentes o incluso superiores en muchos parámetros a las prepandémicas de 2019, y ha exigido que esos buenos datos tengan "su reflejo" en los trabajadores del sector.

De hecho, la cifra de visitantes acumulada en el periodo estival en este año (682.569) está sólo un 2% por debajo del mismo periodo de 2019 (696.649) y con un incremento del 14,2% respecto a 2021 (597.436), ha indicado el sindicato en un comunicado.

Concretamente, el turismo nacional arroja en dicho periodo cifras un 1,6% por debajo de las de 2019 pero un 2,5% por encima de las de 2021. Por su parte, el turismo extranjero ya solo está un 3,5% por debajo de las cifras de 2019 pero un 86,8% por encima de las de 2021.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, Marta Careaga, ha recordado que el ahora expresidente de los hosteleros cántabros, Ángel Cuevas, declaró públicamente hace unos meses que "estábamos ante un gran verano turísticamente hablando", lo que ahora certifica la estadística. Por lo que CCOO no entiende "por qué esas buenas cifras no se han trasladado también a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, por qué no ha tenido contrapartida entre las personas trabajadoras".

Careaga se ha referido así al convenio de hostelería, que se publicó en el Boletín Oficial de Estado (BOC) la semana pasada y que CCOO no rubricó al considerar que no recogía "ni siquiera el mínimo de mejoras imprescindible para que el personal que trabaja en el sector tuviera unas condiciones dignas".

Más cuando los indicadores de rentabilidad hotelera también muestran grandes cifras, ha abundado. Así, el ingreso por habitación disponible se sitúa por encima del verano de 2019 en un 20,9%, y en un 15,1% la tarifa media diaria, ha apuntado Careaga, quién ha lamentado que "estas buenas cifras" no repercutan en los trabajadores del sector, que son además uno de los colectivos "más precarizados".