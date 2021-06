CCOO exige una mejora de las ratios diurnas para el personal de las residencias

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido una mejora de las ratios diurnas establecidos para el personal de las residencias para poner fin a la sobrecarga de trabajo.

En un comunicado, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Cantabria ha valorado positivamente algunos aspectos de la nueva norma de acreditación de residencias pero ha señalado que aún hay "importantes deficiencias" que contribuyen a una "gran sobrecarga" de trabajo para los profesionales del sector.

Así, responsables de la Federación se han reunido con delegados del sindicato en las residencias de Cantabria para analizar la nueva norma y, aunque han valorado algunos aspectos positivamente, siguen considerando que aún hay muchas deficiencias.

"Los ratios diurnos siguen siendo insuficientes ya que suponen una gran sobrecarga de trabajo. Esto no lo decimos nosotros sino que está avalado por el gran número de bajas laborales, tanto físicas como psicológicas, que se dan y que se han recogido en un informe elaborado por CCOO, donde también se subraya la automedicación que sufren", ha señalado el secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Carlos Ateca.

En este sentido, ha remarcado "la gran multitud de lesiones musculoesqueléticas" que sufren los profesionales que conforman este colectivo, "un sector altamente feminizado, muy medicalizado y con una gran carga de trabajo". "Esta falta de personal está llevando a la deshumanización de la atención al residente, tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia", ha denunciado.

Para el sindicato, también es necesaria la renovación del mobiliario adaptado a la prevención de riesgos laborales en las residencias que están funcionando, ya que la nueva norma lo exige para las residencias de nueva incorporación. Un ejemplo son las camas articuladas y regulables en altura, que benefician al usuario y al trabajador, ya que evitan muchas de las lesiones musculoesqueléticas.

Ateca ha indicado que "otra cuestión que ha salido a la luz" es la práctica que realizan algunas residencias de utilizar al personal de atención directa, los gerocultores, para hacer labores de limpieza, que no les corresponden según el convenio. "El tiempo que se dedica a limpiar no se dedica a la atención a los usuarios; sin embargo, a la hora de hacer los ratios de personal resulta que se cumplen en el papel, pero no en la realidad", ha explicado.

Durante la reunión, los delegados de CCOO también han analizado la presentación de conflictos colectivos, reclamando como tiempo de trabajo el dedicado por las plantillas a realizar las PCR obligatorias, así como los gastos de transporte ocasionados para ello.

"Ha sido mucho el tiempo y el dinero dedicado a esta obligación por un personal que tiene un convenio con 1.792 horas de trabajo al año y con unos salarios muy bajos y precarios, que en el caso de los gerocultores no alcanza los 1.000 euros", ha indicado Ateca, que ha subrayado que "ya va siendo hora de dar valor al trabajo de los cuidados de las personas mayores".

Por todo esto, CCOO ha exigido una mayor financiación por parte del Estado para mejorar las condiciones laborales y salariales y ha reclamado al Gobierno de Cantabria más tiempo de dedicación a cada usuario para lo que es necesario un aumento de las ratios.

No obstante, desde CCOO se ha valorado positivamente la norma en cuanto a la adaptación del horario nocturno a lo establecido en el convenio --de las 22.00 a las 07.00 horas-- así como el incremento en la ratio nocturna donde las residencias que cuenten con más de 40 residentes tienen que tener dos trabajadores de atención directa y que constituyen reivindicaciones históricas de CCOO.

Finalmente, se ha tratado la obligatoriedad que impone la norma a todas las empresas de contar con un Plan de Igualdad para ser acreditadas, no sólo las de más de 50 trabajadores, lo que va a suponer "un esfuerzo" tanto para las empresas como para las organizaciones sindicales y sus representantes, ha advertido CCOO.