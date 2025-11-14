CCOO organiza una asamblea el 19 de noviembre para definir los siguientes pasos de sus movilizaciones docentes - CCOO

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha organizado una asamblea abierta que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, a las 17.30 horas, en el marco de las movilizaciones docentes por la adecuación salarial. Un encuentro semipresencial que han presentado como "clave para compartir información, definir los siguientes pasos y mantener la unidad y la fuerza de la movilización".

Así lo ha anunciado el sindicato en un comunicado de prensa, en el que ha apostado por "mantener el pulso y la presión" con la Consejería de Educación "hasta alcanzar un acuerdo justo" que recoja la subida de 325,66 euros, así como la cobertura diaria de sustituciones, la bajada "generalizada" de ratios en todas las etapas y atención a la diversidad.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha asegurado que "no vamos a bajar los brazos ni dar tregua" al Gobierno con la adecuación retributiva y se mantendrá "intacto nuestro impulso reivindicativo para "seguir movilizando" al colectivo docente.

Sánchez ha insistido en la unidad e implicar a todo el personal de la educación pública y que el "esfuerzo" del colectivo docente a través de las huelgas "no puede acabar en una tregua de facto y creemos que el camino es una huelga indefinida unitaria".

Asimismo, ha reiterado que la propuesta de acuerdo sigue "plenamente vigente" y es "irrenunciable".