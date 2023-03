CCOO pide que se paguen los complementos al personal temporal de la UC antes de terminar la legislatura

El sindicato se ha concentrado frente al Gobierno regional para exigir que se abonen las cuantías que se adeudan a "un centenar de personas"



SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria se ha movilizado este jueves a las puertas de la sede del Gobierno regional, en la calle Peña Herbosa de Santander, para exigir que, "de una vez por todas", se cumpla con la ley y se abonen al personal docente e investigador temporal de la Universidad de Cantabria (UC) los complementos que se les adeudan y que ha reconocido la Justicia.

La Federación reivindica que esos pagos se hagan antes de que termine la legislatura y ha lamentado que, aunque en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGE) se ha consignado la partida para pagar estos complementos, el abono no puede hacerse efectivo hasta que se modifique un texto del Decreto de Universidades.

"Desde la Dirección General de Universidades se nos dice que está en trámite, pero consideramos fundamental que se agilice y esté listo antes de que se agote la legislatura, porque es intolerable que personas que ejercen la docencia y la investigación y que están altamente cualificadas sigan con estas condiciones precarias", ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

En paralelo a la concentración convocada por el sindicato, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana el contrato programa para la financiación de la UC este 2023, dotado con 88,5 millones de euros y que incluye 4,3 millones para el pago de los complementos retributivos, como ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga. Sin embargo, a preguntas de los medios por la fecha de pago no ha precisado si podrá hacerse antes de que termine la legislatura y se ha limitado a señalar que "será en 2023".

Desde CCOO han esperado que con las concentraciones que ha iniciado hoy el Gobierno se dé "por aludido" y agilice una gestión que "afecta a un centenar de personas, a las que se les deben cantidades que rondan entre los 6.000 y los 12.000 euros". "Llevamos dos años con este tema y no avanza", ha denunciado Conchi Sánchez.

En la concentración también ha intervenido Javier Jiménez, un matemático que ejerce labores de docencia e investigación en la UC y una de las personas a las que no se les abona quinquenios ni sexenios. "Yo llevo más de 10 años en la UC sin un contrato fijo, voy encadenando uno con otro. A la mayoría de nosotros nos van renovando contratos con figuras distintas pero al final la tarea es la misma y nuestro sueldo base es de 1.800 euros, 500 euros menos que lo que cobra, por ejemplo, un profesor de Secundaria", ha criticado.

Para Jiménez, su labor "no está reconocida y lo que la administración debe tener claro es que apostar por innovación no es abrir un edificio, sino apostar por las personas que investigan y para atraer talento es fundamental poder retenerlo. En la UC no pasa eso, de hecho, este año hemos perdido dos investigadores en el área de matemáticas que se han ido a otros lugares con mejores condiciones".

Su compañera Tamara Llano, profesora ayudante doctora desde 2020, repite la trayectoria laboral de su compañero, encadenando diferentes contratos desde hace años. "La UC tiene la política de agotar al máximo el periodo del contrato en la figura más baja posible para que cobremos lo menos posible", ha afirmado.

Para Llano, lo que hoy han demandado "es muy lógico": "Si hemos hecho estancias de movilidad en el extranjero durante meses y meses, postdoctorales durante más de un año o dos, publicamos artículos científicos en revistas de alto impacto o de alto nivel todos los años, conseguimos financiación para proyectos de investigación con empresas; si somos investigadores principales en varios proyectos en concurrencia competitiva, tanto del plan nacional como de planes europeos, si tenemos cada año 24 créditos de docencia igual que un profesor titular o un catedrático, ¿por qué no se nos reconocen y abonan los quinquenios y sexenios como a ellos?", se ha preguntado.

El sindicato ha criticado que exista "esta desigualdad y esta discriminación" si los requisitos o criterios son idénticos y el personal docente e investigador temporal los cumple. Así, ha insistido en exigir al Gobierno y a la Universidad que hagan "todo lo que esté en su mano y agilicen los trámites para abonarles cuanto antes lo que se les adeuda".