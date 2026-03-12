CCOO pide a Transportes baños para conductores de autobuses en las estaciones de Astillero y Liencres

Delegados de CCOO del sector del transporte por carretera de Cantabria.-ARCHIVO - CCOO

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria (PP) la instalación de aseos para los conductores de autobuses en los finales de línea de las estaciones de Astillero y Liencres.

Así se lo ha solicitado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, David Estévez, al director general de Transportes, Pablo Herrán, en el transcurso de una reunión que han mantenido este jueves y a la que también han acudido dos delegados del sindicato del sector de transporte de viajeros por carretera de Cantabria.

Según ha informado CCOO en un comunicado, los representantes sindicales han trasladado a la Dirección General una reivindicación que "no es nueva". "Llevamos ya tiempo solicitando, también a los ayuntamientos, que se faciliten aseos para las plantillas de las líneas de autobuses municipales sin haber tenido una respuesta satisfactoria", ha recalcado Estévez.

En este sentido, ha indicado que en 2023 instó, a través de las empresas concesionarias de estos servicios, la petición a distintos ayuntamientos y solo recibieron respuesta de Santa Cruz de Bezana, que permitió el uso de los baños públicos de la biblioteca municipal.

Sin embargo, "no era la solución adecuada pues no cubría las necesidades del servicio al no estar disponible ni todos los días ni en todo el horario de funcionamiento de las líneas", ha señalado el sindicalista.

De este modo, desde CCOO han subrayado que la falta de baños "ha obligado en muchas ocasiones a las personas conductoras a depender de establecimientos cercanos como bares o similares", y eso, han puntualizado, "cuando los hay porque, por ejemplo, era la alternativa en Astillero hasta que cerró el bar al que acudían".

Para la organización sindical, la falta de aseos en los finales de línea supone "una merma evidente de las condiciones laborales, y carente de cualquier tipo de justificación" de cerca de las 90 personas que trabajan en el transporte de viajeros por carretera en Cantabria.

Al respecto, han añadido que se trata de un sector que está experimentando "cambios importantes en su composición laboral en los últimos años", con la incorporación a la conducción profesional de más mujeres, unas 20 en este servicio interurbano, "lo que refleja la evolución del sector y hace también más necesario que los espacios de trabajo cuenten con instalaciones adecuadas", han reclamado.

Por ello, el sindicato ha solicitado a la Dirección General de Transportes que busque soluciones que garanticen unas condiciones básicas de trabajo, a lo que Pablo Herrán ha contestado que estudiarán la propuesta.