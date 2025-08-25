CCOO se plantea movilizaciones en el sector de dependencia si no hay mejoras laborales a corto plazo

Representantes de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se reúnen con el ICASS - CCOO

Insta al ICASS a "implicarse" en la mejora de las condiciones laborales del sector para "atajar" la falta de personal

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha instado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) a "implicarse" para que se mejoren las condiciones laborales en el sector de la dependencia y "atajar la falta de personal" y ha advertido que, si no ve "mejoras a corto plazo", podría iniciar movilizaciones.

Por ahora, el sindicato se ha felicitado de haber podido "arrancar" al ICASS "el compromiso de mediar con las empresas para realizar los cambios que requiere el sector". "Esperamos que la Administración les haga entrar en razón", ha deseado.

En la reunión mantenida entre representantes de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y del ICASS, el sindicato ha insistido en la "necesidad" de mejorar las condiciones laborales de las plantillas del ámbito de los cuidados, tanto en el sector privado como concertado, y de la dependencia.

El objetivo es, según ha indicado CCOO en un comunicado, "atraer y fidelizar" profesionales al sector y, además, mejorar la calidad de la asistencia que se presta a las personas usuarias.

Así, CCOO ha reivindicado la necesidad de aumentar los ratios de personal y asegurar el cumplimiento del convenio de la dependencia como "norma de mínimos" para, con acuerdos de empresa, poder mejorar las retribuciones y condiciones de trabajo y evitar situaciones como la que, según ha dicho, se produjo en julio cuando el sindicato denunció "la situación insostenible" de las residencias de mayores de la comunidad, con hasta 27 "escasas de personal".

La responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrios, ha advertido de que "la escasez de personal en las residencias redunda en dificultades para cumplir con la atención debida a las personas usuarias".

Ha denunciado que las empresas "no cumplen" con el requisito establecido de ratios de personal y, aunque ha reconocido que en Cantabria "están por encima" de otras comunidades autónomas, cree que "no es suficiente y es necesario aumentar esos ratios", una medida que "no solo mejoraría la atención a los usuarios, sino también las condiciones laborales para evitar, en parte, la fuga de profesionales".

Concretamente, CCOO ha pedido aumentar el número de horas de atención por persona usuaria y el precio de la plaza. "Esto por sí solo no es suficiente, sino que es imprescindible que las empresas asuman que, o invierten en las personas trabajadoras, o llegará un momento en que no podrán dar servicio por falta de personal", ha afirmado.

Para el sindicato, las empresas "deben cumplir el convenio e ir más allá para fidelizar a los profesionales".

En este sentido, ha advertido que "la falta de personal es mayor en aquellas empresas que no cumplen el convenio" por lo que ve "fundamental" el pago de las horas extra y el aumento de ratios para repartir el trabajo, mejorar las condiciones laborales y por lo tanto, fidelizar a las personas trabajadoras".

"No disfrutar de días de descanso y la sobrecarga física y mental desemboca en bajas laborales", ha apuntado.

Por otra parte, CCOO considera que "los esfuerzos de la Administración por formar a personas susceptibles de ser empleadas en la Dependencia son interesantes, pero no constituyen una solución".

Y es que, según ha sostenido, "hay muchas profesionales formadas en el sector, como así lo demuestra la larga lista del Servicio Cántabro de Salud, pero de no mejorar las condiciones y salario preferirán, incluso, cambiar de sector antes que trabajar en una residencia".

En cuanto a las subidas salariales, CCOO ha remarcado que "la Administración asume parte de ellas, por lo que las empresas no tienen excusas para mejorar la salud laboral, las condiciones de trabajo y salarios".

PRÓXIMO ENCUENTRO EN NOVIEMBRE

Tras haber "arrancado" CCOO al ICASS el "compromiso de mediar con las empresas", ambas partes se han emplazado a un próximo encuentro en noviembre tras la reunión que se producirá en octubre entre comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para revisar los criterios e indicadores para los nuevos requisitos y ratios de personal "en el marco del Acuerdo Belarra".