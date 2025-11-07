CCOO traslada al Gobierno propuestas para unos presupuestos que "necesitan mejorar"

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha reunido a su Comité Regional para concretar las peticiones de la organización sindical al Ejecutivo autonómico de cara a que los próximos presupuestos de 2026 "se mejoren y se ajusten a las necesidades reales de la región".

El concreto, la batería de medidas que ha trasladado el sindicato recoge un total de 23 propuestas prioritarias dirigidas a ocho consejerías que contemplan cinco nuevas a incluir y dotar presupuestariamente y otras 18 que requieren de un incremento sobre las dotaciones recogidas en el proyecto de ley.

El sindicato ha realizado este trabajo tras arrancar a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el compromiso de recibir las propuestas de los distintos agentes sociales y económicos, que serán abordadas en una próxima reunión.

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha señalado que tras el análisis "detallado" de las cuentas han apreciado "cuestiones importantes que deben tenerse en cuenta y mejorarse para dar respuesta a los auténticos problemas de la gente", como por ejemplo el acceso a los servicios públicos o a la vivienda, el impulso a la industria o la urgencia de combatir la siniestralidad.

CCOO ha insistido con las medidas planteadas en reivindicar unas cuentas que "aseguren el acceso a servicios públicos de calidad, universales y en igualdad, que además cuiden y respeten a sus profesionales, con dotación suficiente para corregir el déficit de personal, mejorar las condiciones laborales de las plantillas y poder ofrecer, así, el servicio que se merece la ciudadanía".

"Hay que apostar por lo público y por eso los presupuestos tienen que contar con la dotación presupuestaria suficiente para ejecutar, entre otras, la adecuación retributiva del personal funcionario docente no universitario y para cumplir con los compromisos de mejora salarial de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS)", ha manifestado Mantecón.

Además, los nuevos presupuestos tienen que "priorizar la inversión pública orientada al crecimiento y el fomento de una economía más productiva e inclusiva", ha añadido.

En este sentido, Mantecón ha indicado que desde hace tiempo CCOO viene recalcando la necesidad de impulsar el sector industrial, trabajar en la desestacionalización del sector servicios y fomentar el empleo estable y de calidad.

"El Plan de reactivación económica industrial para el Besaya y Campoo, la adquisición del polígono industrial de La Vega y un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en la comunidad también deben tener un lugar destacado en los presupuestos para el próximo año", ha añadido la secretaria general del sindicato.

"Todas nuestras propuestas son factibles y necesarias y vienen a paliar las deficiencias estructurales que padece la región. El Gobierno de Cantabria tiene que tomar nota e impulsar estas mejoras en el trámite parlamentario, tal y como se comprometió la presidenta Buruaga en el Diálogo Social", ha concluido.