CCOO ve con "preocupación" los datos de la EPA con cifras que "alertan de la fragilidad del mercado laboral"

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha valorado este viernes con "preocupación" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que "alertan de la fragilidad del mercado laboral" al constatar que es la mayor caída de la ocupación para un tercer trimestre de los últimos cinco años.

Así, hay 268.400 personas ocupadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, donde había 2.300 personas ocupadas más. Además, las personas asalariadas han caído en 2.600 mientras que las desempleadas han aumentado en 1.200 con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En un comunicado, el sindicato ha advertido que, con respecto al mismo trimestre del año anterior, se invierte la tendencia y en esta ocasión los peor parados son los hombres, ya que mientras que en las mujeres la ocupación aumenta en 2.500 personas, en los hombres disminuye en 4.800. Por su parte, las mujeres asalariadas suben en 1.300 y los hombres reducen su número en 4.000.

Por sectores, la ocupación con respecto al mismo periodo del año anterior es peor en todos salvo en Servicios, que aumenta en 500 personas, pero si hay una cifra "especialmente preocupante" es la que se desprende de la industria, donde la ocupación cae en 2.600 personas, ha señalado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

"La industria es uno de los sectores de mayor valor añadido para nuestra región y es preocupante una caída tan significativa en el número de personas ocupadas y asalariadas. No se puede abandonar un sector productivo de tanto peso como el industrial que, además, tradicionalmente ofrece un empleo más estable y de mayor calidad", ha subrayado Lombilla.

En cuanto a la contratación, la EPA también deja datos negativos, ya que descienden en 3.700 los contratos indefinidos mientras suben los temporales en 1.100 y se reducen las jornadas a tiempo completo en 1.700 y las jornadas a tiempo parcial en 600.

Para la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, estos datos "evidencian la ausencia de estabilidad" en el mercado de trabajo regional. "En un trimestre de bonanza en el que se tendría que crear empleo, los contratos indefinidos que son la principal fuente de estabilidad de nuestro mercado de trabajo se reducen de forma importante", ha apuntado.

Por último, comparando los datos con respecto al trimestre anterior, el sindicato ha considerado que es "una nueva oportunidad perdida porque lo que tendría que ser un trimestre de descenso del paro, al coincidir con la temporada estival, ha supuesto, en cambio, que el paro vuelva a subir (1.700 personas más)".

"En este momento son muy importantes las partidas que se fijen en los presupuestos generales para Cantabria en 2026. Desde CCOO exigimos al Gobierno regional que tengan en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras y contribuyan a la estabilidad de nuestro mercado de trabajo. Es fundamental que se mantengan las inversiones en la industria y que las políticas activas de empleo se implementen especialmente con el recientemente firmado Plan de Empleo para Mayores de 45 años y con la puesta en marcha tras su negociación en el marco del Diálogo Social de un nuevo plan de empleabilidad para las personas jóvenes", ha concluido Lombilla.