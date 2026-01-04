Un centenar de personas se concentra en Santander para "condenar" el ataque de EEUU a Venezuela - EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado este mediodía en la Plaza de Correos de Santander para "condenar" el ataque llevado a cabo este sábado por Estados Unidos contra Venezuela y el posterior "secuestro de su presidente legítimo", Nicolás Maduro.

Bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Solidaridad con Venezuela. No al imperialismo', los asistentes han gritado proclamas como 'Venezuela no estás sola', 'Fuera yankis de Venezuela', 'No pasarán' o 'Trump, el terrorista eres tú'.

En una mañana fría, los colectivos y organizaciones convocantes --Asamblea Antifascista, Asamblea contra la Guerra, Interpueblos, CGT, PCPE e IU-- han hecho lectura de un manifiesto que ha concluido en aplauso.

En él, han condenado "enérgicamente" esta "nueva agresión imperialista" contra uno de los pueblos que lleva plantando cara a Estados Unidos "valientemente" durante décadas, "a costa de todo tipo de sabotajes, sanciones, bloqueos e intentos de golpes de Estado".

Han acusado al "imperialismo yanki" de estar "más de un siglo tratando a América Latina como su patio trasero" y, "ahora que su hegemonía decae irremediablemente, la bestia herida se muestra más sedienta de sangre que nunca".

Así, los colectivos han apuntado que uno de "sus grandes objetivos" era Venezuela y sus grandes reservas petrolíferas.

"Los cobardes bombardeos de esta madrugada y el secuestro del presidente democráticamente electo son el colofón a más de dos décadas de agresiones", han lamentado, a la par que han denunciado la "complicidad" del Gobierno de España y la Unión Europea al posicionarse como "buenos lacayos del imperialismo a favor de la agresión al pueblo antiimperialista y antifascista de Venezuela".

Por último, han mostrado su apoyo "sin fisuras ni medias tintas" a Venezuela "en su batalla por su libertad, su paz y su soberanía frente al imperialismo yanki".

"No se va a dejar pisotear así como así. Ya está mostrando su inquebrantable resistencia antiimperialista y su organización revolucionaria, dispuesto a defender su patria con las armas en la mano", han sostenido en el manifiesto, en el que también han afirmado que la solidaridad internacionalista entre los pueblos "es la única herramienta para hacer frente a la barbarie".

NO SE PUEDE TOLERAR

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha incidido en que los ataques son una "violación" del derecho internacional y se ha cuestionado si es "normal" que un país tenga "ese favor de injerencia sobre otro".

"No podemos tolerar que el abusón de instituto, el matón del mundo --en referencia al presidente norteamericano, Donald Trump-- trate de sacar tajada", en alusión a los recursos naturales y estratégicos "de un país soberano como es Venezuela". "No tiene ningún sentido, no podemos mirar para otro lado", ha sentenciado.

Finalmente, ha opinado que la posición del Gobierno español "debería ser muchísimo más contundente de lo que está siendo hasta ahora", y más la de la Unión Europa que "si no se pone las pilas la próxima intervención que veamos de Estados Unidos quizá sea Groenlandia", perteneciente al estado miembro de Dinamarca.

"Lo que ha ocurrido ayer no se puede tolerar, sea el país que sea y lo haga quien lo haga", ha concluido.