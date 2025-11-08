Un centenar de personas se concentran en Laredo para defender un modelo urbano "más verde, participativo y sostenible" - IU

LAREDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas --según la organización-- han participado este sábado en la concentración convocada por Izquierda Unida de Laredo, en la Alameda Miramar, para exigir la conservación y ampliación del arbolado urbano.

Además, la formación ha advertido que, si el Ayuntamiento "no cumple con su promesa de proteger y aumentar" los árboles en esta zona, será la propia organización "la que los plante con el impulso vecinal".

Esta convocatoria se realizó después de conocerse que 88 árboles iban a ser talados dentro de la remodelación de La Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada. A pesar de la rectificación del regidor sobre el proyecto, Miguel González (PP), IU ha mantenido la concentración dado que "las contradicciones del equipo de Gobierno y la falta de transparencia" en torno al mismo "siguen sin despejar las dudas sobre el futuro de este espacio verde emblemático" de la villa.

"El alcalde ha aprendido que no se puede gobernar a espaldas de los vecinos", ha afirmado el coordinador local de la formación, Alberto Ortiz, quien se ha preguntado "a qué alcalde tenemos que creer", en referencia a que "primero aseguró que no se iban a talar los árboles, luego habló de replantar, y todo resultó ser mentira". "Debemos seguir vigilantes, por eso esta concentración sigue teniendo mucho sentido. Este proyecto ha permanecido en la oscuridad", ha reprochado al regidor.

También ha matizado que IU defiende que su posición "no es contraria al progreso ni a las obras", sino a "un modelo de desarrollo urbano que repite errores del pasado". De este modo, han acusado a González de "querer volver a los tiempos en los que el crecimiento se hacía a costa del medioambiente". "Hoy ya sabemos lo que había detrás de eso y desde luego no fue algo para repetir", ha aseverado.

NO MÁS CEMENTO

Durante el acto, se ha hecho lectura de un manifiesto al que ha dado voz Juan Carlos Vada, histórico militante de IU y exconcejal del Ayuntamiento de Laredo, en el que ha destacado "la capacidad organizativa y la respuesta vecinal" que ha permitido "frenar un proyecto impuesto y sin diálogo". Y es que el plan original suponía "arrancar" todos los árboles del perímetro de la Alameda y otros ocho en la calle Gutiérrez Rada, "sin informes técnicos ni participación ciudadana".

De esta forma, se ha reivindicado que "la prioridad debe ser la calidad de vida" de los ciudadanos, "con espacios de sombra, convivencia y naturaleza en el centro urbano".

"No necesitamos más cemento, sino más verde, más respeto y más sostenibilidad. Este paseo es parte de la identidad del pueblo y no podemos resignarnos a perderlo. Se pueden ampliar aparcamientos sin talar ni un solo árbol", han sentenciado los convocantes en el manifiesto.

En la concentración también ha estado presente el coordinador autonómico de la formación, Israel Ruiz Salmón.