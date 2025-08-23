Centenares de personas se manifiestan en las playas del Sardinero para pedir el fin del "genocidio" en Gaza

Centenares de personas se manifiestan en las playas de Santander para pedir el fin del "genocidio" en Gaza - INTERPUEBLOS

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas -unas 400 según la organización- han transitado este sábado por las playas de El Sardinero de Santander para pedir el fin del "genocidio" en Gaza convocados por el Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos.

Así, con pancartas y banderas en apoyo al pueblo palestino han participado en esta iniciativa respaldada por más de cuarenta organizaciones de la ciudadanía cántabra.

La marcha ha partido pasado el mediodía de la Primera de El Sardinero para dirigirse hacia la Segunda y concluir a la altura del Hotel Chiqui, donde se ha hecho lectura de un manifiesto y se ha llevado a cabo un baño simbólico.

Durante la manifestación se ha denunciado que en menos de dos años "más de 62.000 personas han sido asesinadas, más de 20.000 son niños y niñas, y más de 127.000 han resultado heridas, muchas con amputaciones, quemaduras, mutilaciones y traumas imposibles de sanar", y se ha exigido al Gobierno de España la ruptura de relaciones con Israel.

En el manifiesto, la organización convocante ha expresado sus exigencias, tanto al Ejecutivo nacional como a los líderes europeos, a que ejerzan su influencia para lograr un alto al fuego "inmediato y definitivo", el respeto a la entrada masiva de ayuda humanitaria, y la suspensión del uso del hambre y el desplazamiento forzado "como arma de fuego".

Tanto la manifestación como el baño, forman parte de una serie de acciones que se llevan a cabo en diferentes lugares para mostrar solidaridad con Palestina, exigir el boicot a Israel y denunciar "las políticas colonialistas, de ocupación y de limpieza étnica que éste sigue cometiendo contra la población palestina", han señalado desde la organización.