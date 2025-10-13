El Centro Botín acoge el día 24 el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria con nueve propuestas creativas

El Centro Botín acoge el día 24 el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

Una selección de los diseños se pueden ver en la Cámara de Comercio

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín acogerá el próximo 24 de octubre el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Cantabria 2025, que se celebra por primera vez en la comunidad como fase regional de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, y en el que participarán nueve creadores.

Todos tendrán la oportunidad de acceder a ferias nacionales e internacionales, así como establecer contacto con profesionales, distribuidores y proveedores del sector.

Como antesala al certamen, una selección de los diseños participantes estará expuesta en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria desde este lunes hasta el viernes 24, con el fin de permitir al público y a los medios conocer de cerca sus propuestas antes de la gala.

La cita ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), Gonzalo Cayón, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE), Laura Victoria Valencia.

Todos han coincidido en destacar la importancia de este certamen nacional, "un prestigioso" reconocimiento que este año celebra su 39 edición, "consolidándose como la plataforma relevante para el impulso del talento emergente en el ámbito de la moda de nuestro país".

Han explicado que el principal objetivo de la fase regional es dar visibilidad a los jóvenes creadores cántabros con el impulso de su profesionalización y la promoción del emprendimiento en el sector. Así, la iniciativa busca fomentar la innovación y la sostenibilidad en la moda, además de evitar la fuga de talento fuera de Cantabria y de fortalecer el tejido cultural, social y económico.

El evento está organizado por el Gobierno, a través de su Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, la Cámara de Comercio y COERCAN, en colaboración con ANDE.

NUEVE JÓVENES

Entre los nueve participantes y sus propuestas están Carmen López Huapaya con 'El último bosque de secuoyas', una colección inspirada en los bosques cántabros y su conexión con la naturaleza; Marta Gonzáles con 'ADN', una propuesta que defiende la sostenibilidad y la identidad femenina a través del diseño consciente; Saúl Gutiérrez con 'Desbocado', que rinde homenaje a la artesanía y las raíces familiares desde una perspectiva contemporánea, y Lara Domínguez con 'Duality', una reinterpretación de técnicas artesanales españolas aplicadas a la moda actual.

También formarán parte del certamen Marina Brígida con 'Duality', una exploración de la influencia de las creencias y la astrología en la identidad personal; Patricia Garzón con 'Credenza', una colección inspirada en la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico en un futuro hiperconectado; Mario Rodríguez con 'Neocorpus', una reflexión sobre la relación entre cuerpo, tecnología y sostenibilidad; Sofía Bezanilla con 'Espectro', que une tradición, técnicas artesanales y conciencia ambiental, y Marta Eguiguren con 'Nuage', inspirada en la belleza cambiante de las nubes y la transformación natural.