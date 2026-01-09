El Centro Botín busca mil adultos para un estudio pionero sobre el impacto de las experiencias artísticas en directo

Teatro 'Obsolescencia'. - CENTRO BOTÍN

El Centro Botín, en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, va a poner en marcha un estudio científico pionero para evaluar el impacto del arte en directo sobre las personas, en el cuál se requiere la participación de mil adultos.

Así, el centro cultural invita a la ciudadanía a participar de forma gratuita en distintas experiencias artísticas -cine, danza, teatro y música- con una doble finalidad: que disfruten de propuestas artísticas de alta calidad y contribuyan, con ello, al avance del conocimiento científico sobre cómo las artes afectan a nivel emocional y creativo.

El objetivo es que mil personas vivan experiencias artísticas en directo, completando de forma aleatoria antes o después de las mismas una encuesta que permita medir y analizar qué ocurre tras el contacto con el arte, ha indicado el Centro Botín en nota de prensa.

Según ha explicado, se trata de una investigación pionera que traslada el análisis científico fuera del laboratorio y lo sitúa en contextos reales, donde las emociones se producen de forma natural.

Para participar no es necesario tener conocimientos previos de arte ni haber visitado antes el Centro Botín. Cada participante solo podrá inscribirse en una única actividad a elegir entre cuatro disciplinas artísticas.

La mitad del aforo de cada actividad tendrá que completar una breve encuesta, de entre tres y cuatro minutos de duración antes del espectáculo y, la mitad restante hará la misma encuesta justo al finalizar la actividad, lo que permitirá al equipo investigador analizar el impacto emocional y creativo de la experiencia vivida.

CUATRO PROPUESTAS

Las personas que participen en este estudio pueden elegir entre teatro, música, cine o danza.

En el ámbito teatral, 'Obsolescencia' podrá disfrutarse los días 16 y 17 de enero, a las 20.00 horas. La obra invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la idea de lo efímero, no solo aplicado a los objetos, sino también a las personas y a las relaciones humanas.

La propuesta combina dramaturgia con la composición musical de Pablo Gregor, los arreglos coreográficos de Néstor del Barrio y un vídeo de Joan Fierro, con el objetivo de construir una experiencia escénica íntima y poética.

En cuanto a la opción musical, 'Gala i Ovidio' ofrecerá su primera actuación en Cantabria, en exclusiva para el Centro Botín, el 30 de enero, a las 20.30 horas.

El dúo está formado por Aida Tarrío, integrante del grupo Tanxugueiras, y el músico y productor Raül Refree. Su propuesta parte de la raíz gallega para explorar nuevos territorios sonoros donde conviven la electrónica, la emoción y la identidad.

Dentro del ciclo 'Cine, naturaleza y reflexión', y al hilo de la exposición 'Las olas perdidas del colectivo londinense Cooking Sections', podrá optarse por la proyección del 6 de febrero, a las 19.30 horas, de 'Bestias del sur salvaje' (2012), de Benh Zeitlin.

Nominada a cuatro premios Oscar (Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz y Mejor guion adaptado), el largometraje cuenta la historia de una niña que recurre a la fantasía para enfrentarse a una realidad marcada por la precariedad y el cambio climático.

También a la proyección del 14 de febrero, a la misma hora, de 'La mujer de la montaña' (2018), de Benedikt Erlingsson. Ganadora del Premio del Público en el Festival de Sevilla, se trata de un relato cargado de humor y humanidad sobre la lucha individual contra la contaminación industrial en Islandia.

La danza contemporánea también forma parte del estudio con 'Todo este ruido', una obra de la compañía Qabalum que podrá disfrutarse en el Centro Botín el 27 de febrero, a las 20.00 horas, y el 28 de febrero en dos pases, a las 19.00 y a las 20.30 horas.

Inspirada en el cómic, la animación digital, la ciencia ficción y los efectos especiales, la pieza reflexiona sobre los mitos de la creación, nuestra posición en el espacio y el tiempo, y los relatos contemporáneos del Génesis.

Con este estudio, el Centro Botín invita a la ciudadanía a participar en una investigación científica que ayude a saber más sobre el impacto de las artes en las emociones y el bienestar, ofreciendo al mismo tiempo la oportunidad de disfrutar de propuestas culturales de primer nivel.