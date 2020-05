El Centro Botín reabrirá el martes 12 con medidas para una visita "segura"

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín, en Santander, reabrirá este martes, 12 de mayo, con medidas para garantizar una visita "tranquila" y "segura" y, con ello, "espera ayudar a la recuperación paulatina del turismo en Santander".

En un comunicado, el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, ha explicado que se ha querido abrir el centro de arte "en cuanto ha sido posible" --con la entrada en la fase 1 de la desescalada-- "para contribuir a la reactivación de la actividad y de la economía convencida de que, ahora más que nunca, las artes pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo personal y social".

Con la vista puesta en el martes, el Centro Botín ha adaptado su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades para que los visitantes puedan disfrutar del arte y la cultura de una forma tranquila y segura, con un horario provisional de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00

horas.

Dadas las limitaciones de movilidad que aún persisten en esta primera fase (en la que no se permiten los movimientos entre provincias), solo los ciudadanos de Cantabria, podrán disfrutar por ahora de la propuesta artística, formativa y cultural. En estos momentos, 140.000 cántabros tienen ya su pase permanente.

En este sentido, desde la Fundación Botín se señala que "la vocación local que ha tenido el proyecto desde su origen encaja muy bien con la reorientación hacia el propio entorno que la nueva situación está provocando en museos y centros de arte de todo el mundo"

Las exposiciones que en este momento se muestran son 'As you go (Cjâteux en Espagne', del artista albanes Anri Sala; 'Coleccionando Procesos. 25 años de Itinerarios' y 'Retratos: Esencia y Expresión'.