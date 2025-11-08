El Centro de Ciberseguridad organiza una jornada sobre protección del correo electrónico para empresas y autónomos

Archivo - El Centro de Ciberseguridad - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3) ha organizado una jornada gratuita sobre protección del correo electrónico en entornos profesionales que se celebrará este martes, 11 de noviembre, en su sede de la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

El encuentro forma parte de un ciclo de jornadas formativas promovidas por el Gobierno de Cantabria para mejorar la cultura de la seguridad digital en el tejido empresarial y fomentar el uso responsable y seguro de la tecnología.

Así, durante la jornada, que tendrá lugar de 10.00 a 13.45 horas, se presentarán soluciones, herramientas y buenas prácticas para proteger los sistemas corporativos frente a ataques de 'phishing', 'malware' o suplantación de identidad.

También se mostrarán casos reales de vulnerabilidades detectadas en empresas y se ofrecerán pautas para detectar correos falsos, crear contraseñas seguras y evitar filtraciones de datos.

La inscripción es gratuita con reserva previa en https://centrocibercantabria.es/inscripcion-a-jornadas-monog....

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria es un servicio público gratuito impulsado por la Consejería de Industria en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, a través de SODERCAN y con el apoyo del INCIBE, a través del proyecto Ciberreg, enmarcado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation-EU.

Además de su función formativa, el C3 ofrece asesoramiento y diagnósticos de ciberseguridad gratuitos, simulacros de ciberataque y recursos de sensibilización, con el fin de fortalecer las capacidades defensivas del ecosistema empresarial regional.

Las sesiones están abiertas tanto a empresas con experiencia previa en ciberseguridad como a aquellas que nunca han trabajado estos temas.

El objetivo es ofrecer formación práctica, cercana y útil para cualquier tipo de negocio, independientemente de su tamaño, sector o nivel tecnológico.

DIAGNÓSTICOS DE CIBERSEGURIDAD

A través del C3, SODERCAN pone a disposición de las empresas un programa gratuito de análisis de riesgos y vulnerabilidades.

Incluye una evaluación inicial y el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada para fortalecer las capacidades de las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad, en materia de protección digital y respuesta ante amenazas cibernéticas. Este servicio se solicita a través de la web de SODERCAN --https://www.sodercan.es/--.

Entre otras instalaciones, el C3 cuenta con una zona de simulación destinada a la recreación de escenarios de ataque y defensa, en la que se puede observar en tiempo real cómo operan las soluciones avanzadas de ciberseguridad.

Cantabria es la única comunidad con un simulador de estas características, capaz de recrear, en un mismo espacio, un ciberataque a cualquier tipo de empresa, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.