El Centro de Ciberseguridad organiza una jornada sobre protección de servicios web y servicios online el día 16

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3) celebra el 16 de diciembre una jornada monográfica dedicada a la protección de servicios web y servicios online, de 10 a 12 horas, en su sede de la Torre Xtela del PCTCAN.

El objetivo de esta sesión es ofrecer a las empresas herramientas y conocimientos prácticos para proteger sus servicios web y demás servicios accesibles a través de internet, un aspecto crítico para garantizar la continuidad operativa y evitar incidentes de seguridad en un entorno digital cada vez más expuesto, ha informado el Gobierno.

Durante la jornada se presentarán soluciones y servicios orientados a la protección de aplicaciones web, servidores y entornos online, así como recomendaciones prácticas para reforzar la seguridad de cualquier organización.

"La protección de los servicios web es una prioridad para cualquier entidad que opere en internet. Conocer las amenazas y las herramientas disponibles es esencial para reducir riesgos y garantizar la continuidad del negocio", destacan desde el C3.

PRÓXIMAS JORNADAS

En próximas jornadas, el Centro de Ciberseguridad de Cantabria abordará otras temáticas clave. Así, el 13 de enero tratará la gestión de vulnerabilidades; el 27 de enero, la protección de redes corporativas, el 3 de febrero, protección del dato, el 17 de febrero, la ciberseguridad en entornos industriales y el 10 de marzo, Compliance (NIS2).

En todos los casos, la inscripción es gratuita con reserva previa en https://centrocibercantabria.es/inscripcion-a-jornadas-monog...

Estas sesiones forman parte del programa continuado de capacitación del C3 para reforzar el ecosistema empresarial cántabro frente a los riesgos digitales actuales.

Además, el Centro de Ciberseguridad ofrece servicios de sensibilización, diagnósticos gratuitos de ciberseguridad, simulacros de ciberataques y demostraciones técnicas para apoyar a las empresas en su proceso de transformación digital segura.

DEMOSTRACIONES A DEMANDA

Las demostraciones a demanda de soluciones de seguridad se adaptan al nivel y necesidades de las empresas solicitantes. En diciembre, están disponibles los días 9, 23 y 30.

El acceso es mediante reserva previa, y hay tres niveles de formación disponibles, el primero, el básico, enfocado a empleados de cualquier área, para abordar buenas prácticas esenciales: uso correcto del correo electrónico, gestión adecuada de contraseñas y su ciclo de vida, directrices para la entrada y salida segura de información, comunicación de incidentes y canalización de dudas, uso correcto de dispositivos corporativos y trabajo remoto seguro.

El nivel medio está dirigido a usuarios técnicos, personal IT y equipos de ciberseguridad. Incluye demostraciones detalladas de las capacidades de diferentes soluciones, entre ellas firewalls, protección de correo, copia de seguridad, VPN, SASE/SSE, NDR, IPS, DNS, WAF, MDM, ITSM, etcétera.

Por su parte, el nivel alto ofrece formaciones altamente especializadas para usuarios técnicos avanzados. En este caso, las sesiones se adaptan a las necesidades de cada entidad y profundizan al máximo nivel en herramientas, tecnologías o conceptos avanzados de ciberseguridad.

C3

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria es un servicio público gratuito impulsado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), y con el apoyo del INCIBE mediante el proyecto Ciberreg, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado con Fondos Next Generation-EU.

Las actividades están abiertas tanto a organizaciones con experiencia previa en ciberseguridad como a aquellas que se acercan por primera vez a este ámbito. El objetivo es proporcionar formación práctica, cercana y útil para cualquier tipo de negocio, independientemente de su tamaño, sector o nivel tecnológico.

A través del C3, SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial un programa gratuito de análisis de riesgos y vulnerabilidades.

El Diagnóstico de Ciberseguridad incluye una evaluación inicial, el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada, recomendaciones para fortalecer la protección digital y la capacidad de respuesta ante amenazas.

Este servicio puede solicitarse a través de la web de SODERCAN. El Centro cuenta además con una zona de simulación avanzada, destinada a recrear escenarios reales de ataque y defensa, donde es posible observar en tiempo real cómo operan las soluciones de ciberseguridad más sofisticadas.

Cantabria es la única comunidad autónoma que dispone de un simulador de estas características, capaz de recrear, en un mismo espacio, un ciberataque contra cualquier tipo de empresa.