El centro cívico Juan de Santander acogerá una nueva edición del ciclo 'Santander es danza' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Se extenderá desde este jueves hasta el 18 de junio y que reunirá a diversas escuelas de baile

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) - El centro cívico Juan de Santander de Cueto acogerá una nueva edición del ciclo de baile protagonizado por las escuelas de danzas de la ciudad, 'Santander es danza'.

Así lo ha informado la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha detallado que el centro cívico volverá a ser el escenario en el que bailarinas y bailarines de todas las edades puedan mostrar su talento en los diferentes estilos coreográficos (clásico, contemporáneo, danza española, bailes urbanos, etcétera).

Gutiérrez ha dado a conocer este programa, que se extenderá desde este jueves 26 de marzo y hasta el 18 de junio, y que reunirá a diversas escuelas de baile, ofreciendo una variada muestra de estilos y talentos con entrada libre hasta completar aforo.

La programación comienza este jueves con la participación de la escuela Andanzas; el miércoles 15 de abril, será el turno de Backstage Dance Center; el miércoles 22 de abril, de Yayavadanza; el martes 28 de abril, de Estudio de Danza y Movimiento Begoña Machín; y el miércoles 29 de abril será el momento de las Escuelas de la Asociación Cantabria Danza con motivo del Día Internacional de la Danza.

Los jueves 30 de abril y 7 de mayo los protagonistas serán los alumnos de las escuelas Oasis Danza y Basicodanza-Marta Escalante mientras que el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo serán Bendita Locura y The Lab Dance Studio.

Para finalizar, Cristina Osorio (Arte y Movimiento) saldrá al escenario del Juan de Santander el miércoles 27 de mayo y Escuela de Danza Estilo el jueves 18 de junio, jornada en la que se cerrará este ciclo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

Por su parte, desde la Concejalía de Dinamización Social se programarán, del 24 al 26 de abril, diferentes actos con motivo del Día Internacional de la Danza.

Tal y como ha informado el concejal del área, Fran Arias, serán actividades en la calle que aunarán diferentes estilos coreográficos. Un año más, se contará con la colaboración de la Asociación Cantabria Danza y diferentes escuelas de la ciudad para visibilizar el baile como una forma de encuentro, expresión y dinamización artística y cultural.

Arias ha indicado que la Danza está presente en la ciudad durante todo el año, desde el propio folclore regional con un ciclo específico en centros cívicos y diferentes escenarios en las programaciones festivas (Romería del Faro, Semanuca, Día Infantil de Cantabria, Día de las Instituciones, entre otras), pasando por el flamenco, la danza clásica o los bailes modernos, con diferentes espectáculos en Semana Grande, Navidad o Carnaval.

Ambos ediles han señalado que estos eventos buscan fomentar la cultura del movimiento y la expresión corporal, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del arte de la danza en sus múltiples formas.

Finalmente, Gutiérrez y Arias han animado a los ciudadanos a participar de unas citas "imprescindibles" para los amantes de la danza y la cultura en la ciudad.