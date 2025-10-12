El centro cívico de Tabacalera acoge el viernes 17 la jornada 'Periodismo e inmigración'

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico de Tabacalera del Ayuntamiento de Santander acogerá el próximo viernes 17 de octubre, a las 18.00 horas, la jornada titulada 'Periodismo e inmigración', que tiene como objetivo promover un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje entre representantes de organizaciones sociales y periodistas, con el fin de analizar el tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación.

Participarán la documentalista y responsable de comunicación en la Asociación Burgos Acoge, Beatriz de la Fuente Triana; el periodista y presentador de 'El Matinal' de Informativos Telecinco, Bricio Segovia; la periodista en elDiario.es, Gabriela Sánchez; y Ahmed Khalifa, licenciado en Derecho con especialización en Relaciones Internacionales y fundador y actual director y coordinador de proyectos en la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, una de las ONG más activas en Andalucía y España. Todos ellos estarán moderados por María Gómez, periodista de Onda Cero Cantabria.

En nota de prensa, el concejal del área, Mateo Echevarría, ha animado a los ciudadanos a participar de esta propuesta que buscará analizar cómo los medios de comunicación construyen las narrativas sobre la inmigración, reducir los prejuicios y estigmas sociales, y visibilizar experiencias y buenas prácticas sobre la diversidad cultural. Así, servirá para establecer el discurso público "más inclusivo, veraz y respetuoso" con la realidad migratoria.

Las personas interesadas podrán informarse e inscribirse en la jornada a través del teléfono 942 20 31 73.