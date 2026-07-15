El Centro de Educación Especial de Colindres se pondrá en marcha en el curso 2026-2027

El Consejero De Educación, Sergio Silva, Reunido Con El Alcalde De Colindres Para Informar Sobre Los Avances Del Nuevo Centro De Educación Especial. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado hoy que el Centro Público de Educación Especial (CEE) de Colindres se pondrá en marcha el próximo curso 2026-2027.

Se trata del tercer CEE de la región y se instalará en el antiguo colegio de Infantil y Primaria 'Los Puentes', donde Educación ya ha iniciado la primera actuación de las obras para redistribuir el espacio interior y adaptarlo al nuevo uso, en la que invertirá 50.000 euros en esta primera intervención, en la que actuará sobre una superficie de más de 550 metros cuadrados.

Posteriormente, la Consejería trasladará a parte del alumnado del CEE de Laredo. En concreto, los estudiantes con necesidades educativas especiales de intensidad baja procedentes de programas de formación profesional básica y de transición a la vida activa adulta. El objetivo de esta iniciativa es que el centro funcione en una primera etapa de puesta en marcha y estabilización.

Tres grupos de alumnos se beneficiarán a partir del próximo curso de un CEE que incluirá un aula de cocina, otro de comedor, tres ordinarias, otra de fisioterapia y varios despachos de atención especializada, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje.

Además, estas instalaciones acogen otros usos como las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), iniciativas municipales como talleres de empleo y actividades vecinales como la de la asociación de mujeres Los Naranjos.

COMPROMISO DE LEGISLATURA

Silva ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con la educación especial, con una inversión de más de 60 millones de euros en esta legislatura y más de un millar de profesionales dedicados a la pedagogía terapéutica, a la audición y al lenguaje, lo que supone un incremento de un 20 por ciento desde 2023. Asimismo, ha aumentado el número de aulas de este tipo en centros ordinarios, al pasar de 17 a 34.

Con el de Colindres, el CEE Pintor Martín Sáez y el CEE Parayas -que tiene 50 años- la comunidad autónoma contará con tres centros públicos de Educación Especial, a los que se suman otros 6 centros concertados. Además, el sistema educativo cántabro cuenta con 26 aulas de educación especial en centros ordinarios.

Aproximadamente, el 26% de este alumnado asiste a centros públicos de Educación Especial, el 62% a centros concertados y el 13% está escolarizado en aulas de Educación Especial en centros ordinarios.

Por otro lado, Silva ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento de Colindres por las políticas educativas inclusivas y de calidad, con tres centros escolares y un instituto, que suman 1.300 escolares y una tasa de escolarización "más o menos" estable, además de una apuesta "decidida" por los estudios de FP, a través del Instituto de Educación Secundaria Valentín Turienzo.

Por su parte, el alcalde, Javier Incera, ha destacado que el nuevo centro es un proyecto "muy importante" y de "excelencia educativa" que aumentará la educación inclusiva de la región, al tiempo que permitirá compatibilizar el edificio para otros usos sociales del municipio.

"El día que este Centro de Educación Especial abra sus puertas, Colindres habrá dado un salto de gigante en la calidad educativa del municipio", ha subrayado.

El antiguo CEIP 'Los Puentes' dio servicio hasta el curso escolar 2014-2015, cuando se inauguró un nuevo centro educativo más grande y con nuevas dotaciones, para dar respuesta al incremento de la demanda de escolarización en edades tempranas en el municipio.

El centro es de titularidad municipal, pero su gestión depende de la Consejería, que cedió el uso de esta infraestructura al Consistorio para que pudiera destinar el edificio a actividades educativas.