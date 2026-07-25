El Centro Gallego de Santander celebra la festividad de Santiago

Procesión del santo Santiago por Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Gallego de Santander ha celebrado este sábado la festividad de Santiago, que ha contado con una procesión, misa cantada, una comida de hermandad y actuaciones musicales.

A esta festividad se ha sumado el Gobierno de Cantabria a través de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha acompañado a los gallegos residentes en la comunidad autónoma en estos eventos organizados por el centro en la capital cántabra.

"Cantabria y Galicia somos tierras hermanas", ha asegurado Urrutia. Y es que ha señalado que "su historia, su pasado y su presente, pero también el futuro de ambas caminan juntos para ser tierras prósperas en este gran país que es España".

En este sentido, ha resaltado "el compromiso inquebrantable" del Ejecutivo cántabro para seguir trabajando "juntos para que Cantabria sea una tierra de primera".

La consejera también ha felicitado a los socios del Centro Gallego en la región por la festividad del patrón de Galicia, a los que ha agradecido y reconocido su aportación para "hacer crecer Cantabria con vuestro trabajo, vuestra ilusión y vuestro empeño, a la vez que mantenéis viva la llama de Galicia en nuestro territorio".

"Desde el Centro Gallego enriquecéis la vida social y cultural de Cantabria y fortalecéis los lazos entre nuestras comunidades", ha valorado.

Dentro de los actos conmemorativos de la festividad de Santiago, Urrutia ha participado en la procesión que ha partido del Centro Gallego de Santander hasta la iglesia de Santa Lucía. En el templo se ha celebrado una misa cantada por la coral Voces de Santander.

En la procesión también han estado presentes la presidenta del Parlamento, María José Gónzález Revuelva; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el presidente del Centro Gallego en la capital cántabra, José Antonio Otero.

Asimismo, los actos han incluido la actuación de los grupos Unión Musical La Galerna, ACF Virxe da Cela y Airiños dá Terra, y una comida de hermandad con un gran número de socios en la que también ha participado la consejera, ha señalado el Gobierno en nota de prensa.