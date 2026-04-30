El Centro Nacional de Fotografía acoge una muestra de 11 autores seleccionados en el Certamen Portafolios

Presentación de la exposición colectiva 'Diversidad de estilos fotográficos con origen en España e Iberoamérica', - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega acoge la exposición colectiva 'Diversidad de estilos fotográficos con origen en España e Iberoamérica', que reúne 11 proyectos de otros tantos autores seleccionados en el XIV Certamen de Portafolios 2025, con propuestas que abarcan diferentes estilos y enfoques dentro de la fotografía documental y la creativa.

En el ámbito documental se incluyen proyectos como 'Memoria del fuego', de Elena Fernández; 'Art de la Tierra', de Miguel Muñiz; 'Zona Cero', de Lucía Otero; o 'Cero Pluma', del colombiano Nicolás Bernal, que abordan temas de actualidad como los incendios o la identidad de género.

También forman parte de este bloque propuestas como la de Patricia Ackerman, centrada en pequeñas capillas exteriores, así como los trabajos de Katy Gómez y Santiago López, vinculados al mundo asiático, junto al proyecto del cántabro Marc Pajarón.

Por su parte, la fotografía creativa está representada por Jordi Solá, con 'Fragilidad de lo íntimo', un trabajo de gran carga estética.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el comisario del PhotoArt Festival, Feliciano López, han presentado este jueves la exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo y que se inaugurará este sábado, día, a las 19.30 horas.

Vélez ha destacado la "calidad indiscutible" y la "originalidad" de los trabajos, subrayando su carácter "muy imaginativo", así como la presencia de autores de diferentes puntos de España, junto a artistas de Colombia y Argentina, además del cántabro Marc Pajarón.

La edil ha señalado que el PhotoArt Festival es un proyecto consolidado y "reconocido a nivel nacional e internacional", especialmente en el ámbito de los países hispanohablantes.

Por su parte, López ha explicado que el certamen trabaja sobre la fotografía documental y creativa, con una importante presencia de proyectos de fotoperiodistas que reflejan acontecimientos relevantes a nivel global.

Igualmente ha subrayado la dimensión internacional del festival, destacando la participación de autores de países de habla hispana y señalando que está experimentando un desarrollo "muy importante".

Asimismo, ha incidido en la importancia de situar a Torrelavega en el "mapa" de la fotografía, tanto a nivel nacional como internacional.

TALLERES FORMATIVOS

El PhotoArt Festival se completa con dos talleres formativos dirigidos a personas interesadas en la fotografía.

El primero de ellos se celebrará los días 8 y 9 de mayo y consistirá en un recorrido fotográfico con salida desde Torrelavega como punto central, con el objetivo de trabajar la captura de imágenes en diferentes entornos. Estará impartido por el fotógrafo Julio López Yaume, quien acompañará a los participantes en esta experiencia práctica que concluirá con una selección de imágenes y una posible muestra posterior.

El segundo taller tendrá lugar el fin de semana siguiente y estará centrado en el análisis de la imagen, una herramienta clave para la creación fotográfica. Será impartido por Marina Serrano y Feliciano López, y abordará tanto los aspectos técnicos como los efectos visuales y psicológicos de la imagen, incluyendo la revisión de trabajos de los participantes y de obras de referencia.

BALANCE DEL CERTAMEN PORTAFOLIOS

En cuanto al Certamen de Portafolios, Feliciano López ha puesto en valor su evolución y proyección, destacando que a lo largo de sus ediciones se han presentado 1.170 portafolios procedentes de más de 45 provincias españolas y de una veintena de países, principalmente del ámbito hispanoamericano.

En total, han sido más de 14.000 fotografías las que han pasado por este certamen, que ha experimentado un crecimiento sostenido y una creciente internacionalización.

López ha subrayado también la presencia de autores de países de habla hispana, que ya suponen en torno al 35% de los trabajos presentados, así como el incremento de la participación femenina, que alcanza actualmente el 38%.

Asimismo, ha incidido en la importancia de este certamen para situar a Torrelavega en el "mapa" de la fotografía a nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito iberoamericano.

'Diversidad de estilos fotográficos con origen en España e Iberoamérica' forma parte del PhotoArt Festival, consolidado como una de las principales citas con la fotografía en el ámbito nacional e internacional.