Los centros cívicos de Santander programan excursiones en mayo por la bahía y a Argüeso - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Santander han programado excursiones para el próximo mes de mayo a la bahía y al castillo y al Poblado Cántabro de Argüeso, que combinan ocio, convivencia y cultura.

La concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha detallado que 5 de mayo, a las 10.00 horas, tendrá lugar una visita turística en barco por la bahía, en colaboración con Los Reginas, que ofrece la oportunidad de descubrir la ciudad desde el mar. Esta actividad, enmarcada dentro del programa 'Vecinos Turistas', tiene un coste de 11 euros.

Por otro lado, el 18 y el 28 de mayo se celebrarán excursiones al castillo y al Poblado Cántabro de Argüeso, que incluye transporte, visitas guiadas y comida. Las salidas están programadas a las 9.00 horas desde la Estación Marítima, con regreso aproximado a las 19.00. El precio es de 38 euros.

Las inscripciones pueden realizarse en los centros cívicos de Santander, donde se facilitará toda la información necesaria.

La concejala ha resaltado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santander continúa fomentando el turismo local y el conocimiento del patrimonio cultural entre los vecinos, promoviendo alternativas de ocio accesibles y de calidad.

Al mismo tiempo, ha enmarcado esta programación en el esfuerzo que realiza el equipo de Gobierno por organizar desde la red de centros cívicos propuestas que contribuyan a la participación ciudadana y el impulso de la implicación social de los vecinos.