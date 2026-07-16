CEO de EDP España cree que "no tiene sentido" que las eléctricas paguen más impuestos que las empresas de hidrocarburos

Archivo - Duarte Bello, CEO de EDP España - EDP ESPAÑA - Archivo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de EDP España, Duarte Bello, ha afirmado este jueves que "no tiene sentido" que las empresas eléctricas paguen más impuestos que las de hidrocarburos y que debe haber un ajuste en la fiscalidad, un asunto sobre el que piensa que es un problema común "de todos los gobiernos" y que "penaliza demasiado" al sector.

Además, ha señalado que el energético tiene dos problemas "específicos y clave" en el país: el acceso a las infraestructuras y la rapidez de actuación de la Administración.

Así lo ha señalado en el Palacio de La Magdalena durante su intervención en el encuentro 'La energía en un mundo incierto: Redes e Industria ante los retos globales'.

Entrevistado por el periodista Miguel Ángel Patiño, el CEO de EDP ha defendido que en España "tiene que disminuir el 'time to market' de los proyectos", que es el tiempo que tarda una idea en convertirse en un producto a la venta, "porque si no vamos a tener problemas y perjuicios", ha advertido.

Bello también ha comparado el mercado nacional con el portugués, país del que procede, y ha asegurado que, aunque ambos estados están en un mercado integrado a nivel de precios, cuentan con marcos regulatorios distintos.

En este sentido, ha asegurado que en el pasado hubo más incentivos en Portugal, algo que ha cambiado desde el apagón que sufrió la Península Ibérica en 2025, que provocó que ambos gobiernos aumentaran "decisivamente" la inversión y "en un porcentaje equivalente".

Al hilo, sobre esa inversión pública, ha celebrado que "estamos yendo en la dirección correcta" que, para él, debe ser la apuesta por "más redes, mejores redes y más digitales".

Bello piensa que el apagón "demostró que algunas cosas no estaban bien hechas", pero desde entonces es "más optimista" porque "despertó una conciencia" en las autoridades y los reguladores.

En esta línea, cree que "no podemos solucionar todo en un día ni en un año" y ha puesto el foco en la inversión en nuevas redes, que son "lo más relevante para avanzar a hacia la transición energética".

Asimismo, ha puntualizado que "España debe avanzar lo más rápidamente posible" y "garantizar" que no vuelva a ocurrir un apagón en el futuro.