CEOE Cantabria dice los datos del paro de septiembre "confirman la estabilidad del empleo en el balance anual"

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha valorado los datos del paro de septiembre, que ha subido un 0,45 por ciento respecto a agosto, pero ha bajado un 5,71% interanual, y que en su opinión "confirman la estabilidad del empleo en el balance anual" pese a que muestran el "impacto" del fin de la temporada estival.

En un comunicado, el director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha señalado que dato del desempleo en septiembre, pese a ser negativo, mantiene una tendencia de mejora respecto a los últimos años y "refuerza la estabilidad de nuestro mercado laboral".

En cuanto a la contratación, en septiembre se registraron 15.926 contratos en Cantabria, un 10,7% más que en septiembre del año anterior. De estos, 4.354 fueron indefinidos frente a 11.572 temporales y en este punto Aguilera ha vuelto a subrayar el diferencial respecto de la media española, apuntando que "la alta tasa de temporalidad en los contratos sigue siendo una de las debilidades estructurales de nuestro modelo productivo".

En cuanto a la afiliación, la Seguridad Social perdió en Cantabria 6.412 afiliados respecto a agosto, lo que supone un descenso del 2,63% y sitúa el número total de ocupados en 237.748. Se trata de la mayor caída porcentual de todas las comunidades autónomas y contrasta con el incremento del 0,15% registrado en el conjunto de España. Sin embargo, en términos interanuales la afiliación creció un 1,51%, con 3.533 cotizantes más que en septiembre del año pasado.

Para Aguilera, este retroceso mensual en la afiliación responde al cierre de la temporada turística, "pero la evolución anual sigue siendo favorable y confirma la resiliencia del empleo en Cantabria".

Así, para el director general de la patronal, septiembre ha sido un mes "negativo" en términos de paro y afiliación mensual, aunque los datos interanuales muestran "una tendencia positiva con más empleo y menos paro que hace un año".

Por su parte, la contratación sigue marcada por una elevada temporalidad, lo que, a su juicio, "obliga a seguir trabajando en fórmulas que consoliden empleo estable y menos dependiente de la estacionalidad".